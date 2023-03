Mantan Miss Jepang Ini Ternyata Lahir di Indonesia Dengan Ayah Orang Indonesia

Laporan Koresponden Tribunnews.com, Richard Susilo dari Jepang

TRIBUNNEWS.COM, TOKYO - Miss Nihon atau Ratu Jepang tahun 1972 adalah Chimomo Itou.

Ibu kandungnya adalah orang Jepang dan ayahnya orang Indonesia. Chimomo pun lahir di Jakarta Indonesia.

"Saya ingin belajar bahasa negara ayahnya, dan mulai mengikuti kursus bahasa Indonesia beberapa tahun lalu dan belajar dengan mantap setiap hari," paparnya kepada Esse Online 19 Maret 2023.

Levelnya cukup berat menurutnya, "Pemula seperti saya ya berjuang untuk mengikutinya, tapi itu menyenangkan."

Setelah menyelesaikan pekerjaan di halaman rumahnya, Itou makan siang, dan istirahat di sore hari.

Barulah mereka mengerjakan pekerjaan rumah di antaranya untuk mengatur agar tetap terjaga dengan baik kehidupannya.

"Saya senang bahwa saya belajar sekarang, dan itu adalah kepuasan yang luar biasa."

Catatan belajar bahasa Indonesia Chimomo Itou (Ist)

Dalam buku "Beppu Natural Life: Today, Later, Tomorrow: Enjoying Life as You Grow Older" (diterbitkan oleh Fusosha), delapan orang, termasuk Hideko Kogure, Tomoko Ishiguro, Kaori Hikita, Shion, dan Setsu.

"Mereka mengajari kami tentang kehidupan sehari-hari, makanan, kesehatan, mode, dan kesenangan serta kecerdikan lainnya yang kami temukan saat kami telah menua."

Seiring bertambahnya usia, ada banyak kekhawatiran yang muncul.

"Kami juga memperkenalkan cara memilih pakaian yang dekat dengan kompleks, cara mengantisipasi agar tidak mudah jatuh, terakhir kali dengan orang yang dicintai, dan perawatan lansia.

Kelahiran di Jakarta 24 April 1950 itu menjadi ibu tunggal dengan dua anak yang masih berstatus pelajar, dan memulai sebuah restoran di rumahnya dengan nama Tokagen di kota Hayama prefektur Kanagawa Jepang, daerah tepi pantai serta persewaan liburan (Airbnb) bersama putrinya.

Hidangan yang menggunakan sayuran lokal musiman telah menjadi populer, dan sekarang mereka memegang kotak makan siang, barbekyu, dan persewaan liburan bersama putri mereka.