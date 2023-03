3 Pembangkit Listrik Jepang Bentuk Kartel, Dikenakan Tambahan Biaya 100 Miliar Yen

Laporan Koresponden Tribunnews.com, Richard Susilo dari Jepang

TRIBUNNEWS.COM, TOKYO - Chugoku Electric Power Co., Chubu Electric Power Co., dan Kyushu Electric Power Co. telah dituduh membentuk kartel untuk menghindari persaingan dengan Kansai Electric Power Co. atas penjualan tenaga listrik ke pelaku usaha.

Akibatnya Komisi Perdagangan Adil Jepang (FTC) mengenakan Surcharge atau Biaya Tambahan lebih dari 100 miliar yen kepada 3 perusahaan pembangkit listrik tersebut.

"Kansai Electric Power Co. dikecualikan karena merupakan perusahaan pertama yang secara sukarela menyatakan pelanggarannya," ungkap sumber Tribunnews.com Kamis (30/3/2023).

Menurut Komisi Perdagangan Adil, masing-masing dari empat perusahaan telah membentuk kartel dengan Kansai Electric Power, dan paling lambat tahun 2018, "tegangan tinggi khusus" untuk pabrik dan bangunan besar dan listrik "tegangan tinggi" untuk skala kecil dan menengah serta pabrik dan perkantoran, menyepakati untuk tidak mengakuisisi pelanggan di wilayah penjualan masing-masing, dan membatasi keikutsertaan dalam penawaran pasokan listrik ke kantor-kantor pemerintah agar tidak menjadi persaingan.

Menurut survei sejauh ini, pada tahun 2017, setahun setelah liberalisasi penuh pasar ritel listrik, Kansai Electric Power memulai penjualan skala penuh di yurisdiksi perusahaan tenaga listrik lain, yang memicu diskusi di antara para eksekutif.

Komisi Perdagangan yang Adil percaya bahwa tujuannya adalah untuk mengamankan keuntungan bagi setiap perusahaan dan mencegah penurunan tarif listrik. Namun hal itu justru melanggar Undang-Undang Antimonopoli, yang secara tidak adil membatasi persaingan.

Selain memerintahkan pembayaran biaya tambahan dalam yen, penghentian dan perintah penghentian dikeluarkan untuk Chugoku Electric Power dan perusahaan lain untuk mencegah terulangnya.

Kansai Electric Power Co., di sisi lain, adalah yang pertama secara sukarela melaporkan pelanggaran sebelum penyelidikan dimulai, sehingga dibebaskan dari denda dan tidak menerima perintah berhenti.

Tenaga Listrik Chugoku "Mohon Maaf Sedalam-dalamnya"

Chugoku Electric Power menerima perintah untuk membayar biaya tambahan lebih dari 70,7 miliar yen dan perintah gencatan dan penghentian untuk mencegah terulangnya hal yang serupa di masa depan.

Mengenai hal ini, perusahaan berkomentar, "Kami sangat meminta maaf atas perhatian dan ketidaknyamanan yang ditimbulkan kepada pemegang saham, pelanggan, dan pemangku kepentingan lainnya."

Setelah itu, "Kami akan memberi tahu Anda lagi tentang tanggapan atas masalah ini dan langkah-langkah untuk mencegah terulangnya kembali berdasarkan isi setiap pesanan."

Pada pukul 17:30 Kamis ini, Chugoku Electric Power mengadakan konferensi pers dengan Presiden Natsuhiko Takimoto menjelaskan tanggapan selanjutnya.