Putin Diprediksi akan Rekrut 400.000 Relawan Tambahan untuk Perang di Ukraina

Olga MALTSEVA / AFP

Reklame yang menampilkan seorang tentara Rusia dengan slogan bertuliskan 'Glory to the Heroes of Russia' menghiasi jalan dekat 'PMC Wagner Center' pada 4 November 2022. Putin dilaporkan akan merekrut 400.000 pasukan tambahan untuk perang di Ukraina, perekrutan itu terbilang sukarela, tetapi pejabat meragukannya.