Dijadikan Terdakwa Pemberian Uang Suap 130 Ribu Dolar AS kepada Bintang Porno, Donald Trump Mengecam

AFP/TIMOTHY A. CLARY

Anggota New York Young Republicans dan Long Island Loud Majority mengadakan Rapat Umum untuk mantan Presiden AS Donald Trump, di luar kantor Alvin L. Bragg, jaksa wilayah Manhattan, di Lower Manhattan, New York City pada 20 Maret 2023. - Mantan Presiden AS Donald Trump mengatakan dia berharap untuk "ditangkap" pada 21 Maret, atas dugaan pembayaran uang tutup mulut kepada seorang bintang porno pada tahun 2016 dan dia mendesak para pendukungnya untuk memprotes, karena jaksa memberikan tanda-tanda mendekati dakwaan. (Photo by TIMOTHY A. CLARY / AFP)