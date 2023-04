Donald Trump Tiba di New York City untuk Jalani Sidang Kasus Suap Stormy Daniels

Giorgio Viera / AFP

Pendukung mantan Presiden AS Donald Trump melakukan protes di dekat Klub Mar-a-Lago di Palm Beach, Florida, pada 21 Maret 2023. - Mantan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump tiba di New York City (NYC) untuk menjalani sidang dakwaan terkait pembayaran uang suap terhadap seorang bintang film dewasa Stormy Daniels pada 2016 lalu.