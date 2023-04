Siapa Karen McDougal, mantan model Playboy yang tersangkut kasus Trump?

Kasus dugaan pidana eks-Presiden AS Donald Trump difokuskan pada kasus penyuapan kepada bintang film porno, Stormy Daniels. Namun, jaksa juga mengungkap sosok perempuan kedua.

Menurut dokumen pengadilan, ada pembayaran uang yang dilakukan atas nama Trump kepada "Perempuan 1" - yang menurut bukti adalah Karen McDougal.

McDougal adalah mantan model Playboy dan, seperti halnya Stormy Daniels, dia mengklaim berselingkuh dengan Trump.

Dia mengatakan perselingkuhan itu berlangsung 10 bulan. Trump membantah hal itu pernah terjadi.

Berikut beberapa hal yang kami ketahui tentang sosok Karen McDougal dan bagaimana dia terlibat dalam kasus ini:

Model pakaian dalam

Lahir di Gary, Indiana, sebelum pindah ke Michigan saat belia, McDougal pertama kali menjadi model dalam kompetisi pakaian renang di usia 20-an tahun.

Dia bergabung dengan majalah Playboy setelah meraih gelar Playmate of the Year 1998. Dia juga terpilih sebagai Playmate pada of the 90s di posisi kedua setelah Pamela Anderson.

McDougal kemudian bekerja sebagai model kebugaran, menjadi perempuan pertama yang muncul di sampul majalah Men's Fitness pada 1999.

Dia juga muncul di iklan TV dan terjun ke dunia film dengan peran kecil dalam film Charlie's Angels, namun namanya tidak dimunculkan pada akhir film.

Baca juga:

Pada 2006, majalah New Yorker melaporkan pengakuan Karen McDougal bahwa dia bertemu Trump di Playboy Mansion di Los Angeles, tempat dia merekam serial televisi The Apprentice.

Dia lantas menulis, Trump, yang saat itu sudah menikah, "langsung menyukai saya, terus berbicara dengan saya - memberi tahu saya betapa cantiknya saya, dll".

'Minimal lima kali sebulan bertemu Trump'

McDougal mengeklaim bahwa dia dan Trump memiliki hubungan selama 10 bulan, dan mereka bertemu satu sama lain "minimal lima kali sebulan".