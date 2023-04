Pengacara Trump Upayakan Kasus Suap terhadap Bintang Film Dewasa Dibatalkan Sebelum Persidangan

AFP/ANDREW KELLY

Mantan presiden AS Donald Trump muncul di pengadilan di Pengadilan Kriminal Manhattan di New York pada 4 April 2023. - Saat ini tim hukum mantan Presiden Amerika Serikat (AS) itu sedang berfokus pada manuver hukum untuk membuat kasus suap terhadap bintang film dewasa. (Photo by Andrew KELLY / POOL / AFP)