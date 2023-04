Tesla bangun pabrik baterai di Shanghai - Apa kabar rencana di Indonesia?

Perusahaan mobil listrik milik Elon Musk, Tesla, mengumumkan bahwa mereka akan membangun pabrik baterai berskala besar di China.

Tesla menyebut pabrik di Shanghai itu akan memproduksi 10.000 megapack baterai dalam setahun.

Megapack adalah baterai yang sangat besar dan digunakan untuk membantu menstabilkan jaringan energi serta mencegah pemadaman listrik.

Sebelumnya, Tesla sudah memiliki pabrik megapack di California dengan kapasitas produksi 10.000 unit per tahun.

Melalui akun Twitter-nya, Musk mengatakan bahwa pabrik baru mereka di China akan menjadi tambahan dari pabrik Tesla di AS.

