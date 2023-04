Gara-gara Argumen Macron, Menlu Jerman Langsung Terbang ke China

AFP/HANDOUT

Foto selebaran dari Kementerian Pertahanan Nasional Taiwan yang diambil pada 9 April 2023 ini menunjukkan tentara Taiwan mengoperasikan tank selama latihan di lokasi yang dirahasiakan di Taiwan, saat China melakukan latihan militer di sekitar pulau yang memiliki pemerintahan sendiri itu. - China dijadwalkan mengadakan latihan tembakan langsung pada 10 April untuk mengakhiri latihan militer tiga hari sebagai tanggapan atas pertemuan presiden Taiwan dengan ketua DPR AS. (Photo by HANDOUT / Taiwan's Ministry of National Defense / AFP)