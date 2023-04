AS Kembali Tangkap Dua Pria Pengelola Kantor Polisi Rahasia China di New York

Pihak berwenang Amerika Serikat (AS) menangkap dua pria karena diduga mengoperasikan sebuah "kantor polisi rahasia" di New York City atas nama China.

Dua orang pria bernama Liu Jianwang, 61 tahun, dan Chen Jinping, 59 tahun, membuka pos polisi rahasia di Pecinan Manhattan pada awal 2022, kata Departemen Kehakiman AS (DOJ) ketika mengumumkan dakwaan tersebut pada konferensi pers Senin (17/4/2023).

Dilansir dari Al Jazeera, jaksa AS untuk Distrik Timur New York, Breon Peace, mengatakan kedua orang itu telah terlibat dalam "penindasan transnasional yang menargetkan anggota komunitas diaspora China di New York City dan tempat lain di Amerika Serikat" atas perintah Beijing.

Keduanya didakwa bersekongkol untuk bertindak sebagai agen pemerintah China tanpa memberitahu pihak berwenang AS serta menghalangi keadilan.

Tuduhan kedua berkaitan dengan pengakuan keduanya bahwa mereka menghapus korespondensi dengan seorang pejabat dari Kementerian Keamanan Publik China, begitu mereka mengetahui jika mereka sedang diselidiki, kata pihak berwenang AS.

Kantor polisi rahasia dilaporkan menyediakan layanan dasar pemerintah China kepada warga negara itu, kata Peace, seraya menambahkan hal ini akan bertentangan dengan hukum AS karena didirikan tanpa persetujuan sebelumnya.

"Setidaknya dalam satu kesempatan, seorang pejabat polisi nasional Tiongkok mengarahkan salah satu terdakwa, seorang warga negara AS yang bekerja di kantor polisi rahasia itu, untuk membantu menemukan seorang aktivis pro-demokrasi keturunan Tionghoa yang tinggal di California," ujar Peace.

"Dengan kata lain, polisi nasional Tiongkok tampaknya telah menggunakan kantor polisi tersebut untuk melacak seorang warga AS yang berada di wilayah AS, " sambungnya.

Pihak berwenang AS mengatakan, kantor polisi itu ditutup pada musim gugur tahun lalu setelah kedua orang tersebut mengetahui mereka sedang diselidiki.

Jika terbukti bersalah, kedua terdakwa terancam hukuman lima tahun penjara karena berkonspirasi untuk bertindak sebagai agen pemerintah China dan hukuman 20 tahun penjara untuk tuduhan menghalangi keadilan.

Organisasi hak asasi manusia Spanyol, Safeguard Defenders, mengatakan China memiliki puluhan kantor polisi rahasia di seluruh dunia, termasuk di Inggris dan Amerika Serikat.

Dalam sebuah laporan yang terbit pada September lalu, kelompok itu mengatakan kantor-kantor tersebut digunakan untuk "melecehkan, mengancam, mengintimidasi, dan memaksa para target untuk kembali ke China untuk dianiaya".

Sedangkan kementerian luar negeri Belanda mengatakan pada Oktober, pihaknya sedang menyelidiki laporan-laporan bahwa pemerintah Tiongkok telah mendirikan kantor polisi ilegal di Belanda untuk mengintimidasi para pembangkang.