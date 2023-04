Bagaimana perubahan iklim meruntuhkan bebatuan di Pegunungan Alpen

Ketika "perekat" beku yang membantu menyatukan permukaan bebatuan di Pegunungan Alpen, Eropa, mulai mencair, para pendaki menghadapi risiko yang semakin besar akan keruntuhan bebatuan secara tiba-tiba.

Waktu baru menunjukkan pukul enam pagi, tapi sudah lebih dari seratus orang berkumpul untuk menunggu kereta gantung yang akan membawa mereka dari Chamonix ke puncak Aiguille du Midi, di Pegunungan Alpen Prancis.

Alpen adalah pegunungan besar yang membentang dari Austria dan Slovenia di timur, membentang melalui Italia, Swiss, Liechtenstein, Jerman, sampai ke Prancis di barat.

Kepadatan pengunjung merupakan pemandangan yang biasa setiap harinya selama musim panas yang sibuk.

Menaiki kereta yang membawa penumpang ke puncak setinggi 3.842 meter hanya dalam waktu 20 menit merupakan salah satu atraksi paling populer di ibu kota pendakian gunung Prancis ini.

Struktur berbentuk roket terukir di puncak-puncak gunung yang megah ini, lengkap dengan terowongan dan anjungan buatan manusia, sehingga memungkinkan pengunjung mengagumi pemandangan Mont Blanc yang spektakuler.

Tempat ini juga berfungsi sebagai salah satu laboratorium alam paling tidak biasa di dunia.

"Tempat ini unik karena memberi kita akses yang mudah ke lingkungan yang sangat ekstrem," kata Matan Ben-Asher, geomorfolog dari Laboratory of Environment Dynamics and Territories of the Mountain (Edytem) di Universitas Savoie Mont Blanc, Chambery, Prancis.

Kami bersama Ben-Asher melewati terowongan ke peron di atas sisi timur Midi. Di sana, rekannya Josué Bock telah memasang tiga tali statis, melempar ujung lainnya ke lereng batu curam sedalam 30 meter di bawah platform.

Sambil mengabaikan banyak turis yang ingin tahu dan menonton prosedur ini, kedua peneliti tersebut mengenakan helm dan tali panjat mereka, memasukkan bor dan laptop ke dalam ransel sebelum meluncur ke dalam lereng itu.

Mereka akan menghabiskan beberapa jam bergantung di sebuah tali sepanjang 200 meter di atas gletser, mempertahankan bagian dari jaringan sensor yang dipasang melalui lubang bor yang dalam dinding batu Aiguille du Midi.

Salah satu tugas mereka adalah memperbaiki kabel putus yang menghubungkan elektroda dari sebuah alat pengukur resistivitas listrik.

Instrumen mahal ini biasanya digunakan untuk mendeteksi air dan mineral di dalam tanah, tetapi tidak dibuat untuk menahan suhu beku dan sambaran petir yang sering terjadi di permukaan batu di bawah stasiun kereta gantung.