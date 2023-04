AS Desak Nigeria untuk Damai dengan Israel setelah Kecam Perang di Palestina

Pelayat Palestina membawa jenazah Ayed Slim selama pemakamannya di desa Azzun di Tepi Barat yang diduduki, pada 9 April 2023. - Tentara Israel menembak mati seorang pria Palestina di utara Tepi Barat yang diduduki pada 8 April, warga Palestina kata kementerian kesehatan. (Photo by jaafar ashtiyeh / AFP) - AS mendesak Nigeria, yang mendukung Palestina, agar berdamai dengan Israel. Nigeria telah memutus hubungan dengan Israel pada tahun 2002, karena perang dengan Palestina.

TRIBUNNEWS.COM - Baru-baru ini terungkap, Amerika Serikat (AS) menekan Nigeria untuk berdamai dengan Israel.

Sebelumnya, pada tahun 2002, Nigeria memutus hubungan diplomatik dengan Israel atas perang di Palestina.

Menteri Luar Negeri AS, Antony Blinken, mendesak presiden Nigeria untuk menormalisasi hubungan dengan Israel, selama perjalanannya ke Afrika pada Maret 2023, menurut Axios.

Antony Blinken berbicara pada Presiden Nigeria, Mohamed Bazoum, untuk bergerak menuju normalisasi hubungan dengan Israel.

Menlu AS itu kemudian memberi pengarahan kepada Menteri Luar Negeri Israel, Eli Cohen, tentang diskusi itu, menurut keterangan pejabat Israel.

Eli Cohen mengusulkan untuk mengundang Presiden Nigeria ke Forum Negev berikutnya, acara tahunan yang melibatkan AS, Israel, dan negara-negara Arab seperti Bahrain, Mesir, Uni Emirat Arab, dan Maroko.

AS telah berusaha untuk membawa negara-negara baru ke Forum Negev, termasuk beberapa dari Afrika.

Namun, AS gagal meyakinkan satu dari mereka untuk bergabung dengan pertemuan kelompok kerja pada Januari 2023 di Abu Dhabi, kata dua pejabat dari negara-negara Forum Negev kepada The Times of Israel pada Maret 2023 lalu.

Beberapa pejabat Israel yang tidak disebutkan namanya juga mengatakan kepemimpinan Mohamed Bazoum terbuka untuk menghangatkan hubungan dengan Israel.

Namun, ia mengklaim mereka mengharapkan insentif dari pemerintahan Biden sebagai gantinya.

Pemukim Israel berbaris menuju pos terdepan Eviatar, dekat desa Palestina Beita, selatan Nablus di Tepi Barat yang diduduki, pada 10 April 2023. (Photo by GIL COHEN-MAGEN / AFP) (AFP/GIL COHEN-MAGEN)

Hubungan Nigeria dan Israel

Hubungan antara Israel dan Nigeria telah lama bermasalah.

Setelah memutuskan hubungan pada tahun 1973, hubungan menghangat setelah Kesepakatan Oslo tahun 1996 antara Israel dan Organisasi Pembebasan Palestina.

Namun hubungan kembali terputus setelah pertempuran Israel yang baru dengan Palestina pada tahun 2002.

Sejak itu Israel dan Nigeria tidak memiliki hubungan diplomatik resmi, dikutip dari RT.

Israel telah menormalisasi hubungan dengan beberapa negara Arab atau mayoritas Muslim dalam beberapa tahun terakhir di bawah Abraham Accords yang ditengahi AS, termasuk Bahrain, UEA, Sudan, dan Maroko.

Namun, beberapa negara di kawasan itu, seperti Oman, mengatakan mereka tidak siap untuk melanjutkan hubungan sampai Israel mencapai perdamaian dengan Palestina di bawah solusi dua negara.

