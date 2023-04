Konflik Sudan: Sejumlah negara mengevakuasi para diplomat dan warganya dari Khartoum

Sejumlah negara telah mengevakuasi diplomat dan warganya dari ibu kota Sudan, Khartoum, di tengah peperangan yang semakin sengit antara dua faksi militer berseteru.

Amerika Serikat dan Inggris mengumumkan telah menerbangkan para diplomat mereka keluar dari Sudan, pada Minggu (23/04).

Di hari yang sama, beberapa negara turut mengorganisir evakuasi warga mereka.

Prancis. Presiden Emmanuel Macron mengonfirmasi sebuah pesawat telah tiba di Djibouti. Pesawat itu mengangku warga Prancis dan warga lainnya.

Belanda. Sejumlah warga Belanda meninggalkan Khartoum dengan menumpang pesawat Prancis. Pemerintah Belanda berharap dapat mengangkut lebih banyak warga mereka mulai Minggu (23/04) malam.

Jerman. Militer Jerman mengungkap bahwa pesawat pertama dari tiga pesawat yang dikerahkan, telah bertolak dari Sudan menuju Yordania dengan mengangkut 101 orang.

Italia dan Spanyol. Beberapa pejabat dari kedua negara itu menyatakan evakuasi warga mereka sedang berlangsung.

Kanada. Perdana Menteri Justin Trudeau mengatakan pemerintahannya telah mengevakuasi staf diplomat dari Khartoum.

Sejumlah negara lainnya telah mengevakuasi warga mereka pada Sabtu (22/04). Lebih dari 150 orang, yang sebagian besar berasal dari negara-negara Teluk ditambah Mesir, Pakistan, dan Kanada telah dievakuasi melalui jalur laut menuju Pelabuhan Jeddah, Arab Saudi.

Di Khartoum, banyak pelajar asing dari Afrika, Asia, dan Timur Tengah terjebak di kota berpenduduk enam juta orang itu. Mereka berseru agar dievakuasi dari sana.

Sementara itu, terdapat laporan bahwa koneksi internet telah putus di hampir seluruh Sudan sehingga bakal sangat menyulitkan koordinasi penyaluran bantuan atau evakuasi mereka yang terjebak di Khartoum dan kota lainnya.

Konflik bersenjata antara tentara Sudan (SAF) dan paramiliter Pasukan Dukungan Cepat (RSF) terus berlangsung di Khartoum sejak Sabtu (15/04) lalu.

Perebutan kekuasaan antara SAF dan RSF menyebabkan terjadinya pengeboman besar-besaran di ibu kota itu, yang menewaskan ratusan orang dan melukai ribuan lainnya.

Biden mendesak gencatan senjata

Seorang pejabat AS mengatakan kurang dari 100 orang AS dievakuasi pada Minggu pagi. Sebanyak tiga helikopter Chinook mendarat di dekat Kedutaan AS untuk menjemput mereka.

Usai evakuasi, Kedutaan Besar AS di Khartoum sekarang ditutup.

Sebuah cuitan di akun resmi Kedubes AS menyebut, pemerintah AS tidak dapat menyediakan layanan konsuler bagi warganya di Sudan, dan juga tidak cukup aman bagi pemerintah untuk mengevakuasi warga negara AS.

Kantor berita Reuters mengutip pejabat AS yang mengatakan, beberapa diplomat dari negara lain juga dievakuasi dalam operasi AS, dan pesawat AS tidak diserang selama aksi itu.

Bandara Khartoum telah berulang kali menjadi sasaran penembakan, sehingga penerbangan evakuasi dari sana tidak mungkin dilakukan.