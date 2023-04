Dibayangi Kegagalan Afghanistan Terulang di Ukraina, AS Ragu-ragu Serangan Balik Bisa Usir Rusia

General Staff of the Armed Forces of Ukraine

Kementerian Pertahanan Inggris membuat dokumenter 30 menit di YouTube The Ministry of Defence saat Ukraina menyelesaikan latihan militernya untuk tank Challenger 2 di Inggris. Foto tak bertanggal ini dipublikasikan pada 11 April 2023 oleh Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina. Tank bantuan Inggris ini disiapkan untuk serangan balik yang akan dilakukan Ukraina.