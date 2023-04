Ukraina Klaim Pasukan Rusia Deportasi Paksa Warga Sipil di Kherson

TRIBUNNEWS.COM - Pasukan Rusia secara paksa mendepportasi warga sipil di dekat kota selatan Kherson, kata pejabat Ukraina, seperti dilaporkan New York Times.

Ukraina menjelaskan bahwa evakuasi paksa tersebut dilakukan karena meningkatnya pertempuran di sana.

Dikutip Guardian, deportasi paksa ini dilakukan sehari setelah pasukan Ukraina dilaporkan mendirikan jembatan di tepi timur Sungai Dnipro.

"Saya mendapat informasi bahwa evakuasi dimulai pada Minggu (24/4/2023) dengan alasan melindungi warga sipil dari konsekuensi pertempuran sengit di daerah itu," ungkap kepala dewan regional Kherson Ukraina, Oleksandr Samoeylenko.

"Pasukan Rusia berusaha mencuri sebanyak yang mereka bisa," imbuhnya.

Klaim tersebut tidak dapat diverifikasi.

Pernyataan itu muncul di tengah peningkatan aktivitas militer Ukraina di selatan negara itu yang oleh beberapa analis ditafsirkan sebagai pendahulu potensial untuk serangan balasan yang telah lama diantisipasi Kyiv.

Wagner bantu evakuasi paksa

Serhiy Khlan, pejabat Ukraina lainnya di Kherson, mengatakan pada akhir pekan bahwa para pejuang kelompok Wagner membantu pejabat pendudukan Rusia untuk mengendalikan penduduk sipil di tepi timur Dnipro.

Sementara itu komando militer selatan Ukraina melaporkan serangan udara di wilayah Kherson oleh empat jet Su-35 Rusia.

Ukraina mengatakan gedung-gedung dihantam dengan bom berpemandu, tetapi tidak merinci lokasi serangan.

Perhatian telah difokuskan pada front selatan Ukraina di sekitar kota utama Kherson sejak laporan hari Minggu dari Institute for the Study of War, sebuah thinktank yang berbasis di AS, yang menyarankan pasukan Ukraina telah menetapkan posisi di tepi timur Dnipro, di seberang Kherson di daerah pemukiman yang disebut Dachy.

Foto jepretan aktivis Krasnoda bernama Vitaly Votanovsky mengabadikan makam tentara Wagner Rusia yang meninggal dunia dalam peperangan di Ukraina. Gambar ini dipublikasikan di laman Telegramnya pada 6 Februari 2023. (Telegram/Vitaly Votanovsky)

ISW membuat klaim tersebut setelah melakukan geolokasi laporan dari sumber-sumber Rusia.

Analis di thinktank sampai pada kesimpulan setelah memeriksa pesan teks dan foto yang diposting oleh "blogger militer Rusia".

ISW juga menyarankan pasukan Rusia mungkin tidak lagi menguasai pulau-pulau di sungai Kinka dan Chaika, kurang dari 500 meter di utara Dachy.

Kemajuan Ukraina yang tampak setelah berbulan-bulan konflik tingkat rendah di delta Dnipro dan di sepanjang ludah Kinburn, semenanjung berpasir yang sempit.

Kedua belah pihak telah mengerahkan awak di perahu karet yang kaku dalam pertempuran yang sering tidak dilaporkan di pulau-pulau kecil yang bertebaran di muara sungai dan rawa-rawa di sekitarnya.

