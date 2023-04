Bela Ukraina, 3 Negara Kecam Rusia saat Pimpin KTT Dewan Keamanan PBB di New York

MFA Russia

Menteri Luar Negeri Rusia, Sergei Lavrov, saat memimpin KTT Dewan Keamanan PBB di New York, AS, pada Senin (24/4/2023). - Tiga diplomat Barat dari AS, Inggris, dan Swiss mencaci Sergei Lavrov atas invasi Rusia di Ukraina. Sergei Lavrov memberi jawaban menurut sudut pandang Rusia.