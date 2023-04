24.000 Orang di India Tewas akibat Gelombang Panas Sejak 1992, Durasi Panas Diprediksi Naik di 2060

TRIBUNNEWS.COM - Gelombang panas mematikan yang dipicu oleh perubahan iklim mengancam pembangunan India dan berisiko menaikkan angka kemiskinan, kesehatan, dan pertumbuhan ekonomi, ungkap sebuah studi baru di PLOS Climate pada Rabu (19/4/2023) lalu.

Sejak 1992, lebih dari 24.000 orang tewas akibat gelombang panas di India, menurut studi tersebut yang dikutip CNN.com.

Dampaknya diperkirakan akan semakin parah karena gelombang panas semakin sering, intens, dan mematikan akibat krisis iklim.

“India saat ini menghadapi benturan berbagai bahaya iklim kumulatif,” kata para peneliti.

“Proyeksi jangka panjang menunjukkan bahwa gelombang panas India dapat melewati batas kelangsungan hidup manusia sehat yang beristirahat di tempat teduh pada tahun 2050.”

Studi tersebut menunjukkan jutaan lebih banyak orang di India rentan terhadap perubahan iklim daripada yang diperkirakan sebelumnya.

Baca juga: Wilayah yang Berisiko Terkena Gelombang Panas, dari Afghanistan hingga Negara di Amerika Tengah

Lebih dari 90 persen wilayah di India dapat terkena dampak parah akibat gelombang panas, yang jatuh ke zona "bahaya" panas ekstrem, menurut indeks panas, demikian temuan studi tersebut.

Indeks panas adalah seberapa panas yang dirasakan dengan mempertimbangkan suhu dan kelembapan udara untuk menilai dampak panas terhadap populasi.

Kini, India Meteorological Department (IMD) memperkirakan bagaimana kondisi gelombang panas di India untuk ke depannya.

Mengutip weather.com, IMD menyatakan gelombang panas di dataran ketika suhu lokal diperkirakan melewati 40°C dan secara bersamaan naik 5°C hingga 6°C di atas suhu rata-rata kawasan.

Gelombang panas yang parah dinyatakan ketika ada penyimpangan suhu 6,5°C di atas normal.

Menurut IMD, gelombang panas telah membunuh lebih banyak orang di India daripada bencana alam lainnya, kecuali siklon tropis.

Ilustrasi cuaca panas (Freepik)

Baca juga: Kapan Suatu Kondisi Dikatakan Gelombang Panas? Berikut Penjelasannya

Studi baru-baru ini menunjukkan sebagian besar wilayah, termasuk di semenanjung India dan pesisir, akan mengalami peningkatan durasi gelombang panas selama 12-18 hari pada tahun 2060.

Berjudul "Heat and Cold Waves in India Processes and Predictability", laporan ini diterbitkan pada 24 April 2023 dan didasarkan pada analisis klimatologi dan kejadian gelombang panas menggunakan data dari tahun 1961 hingga 2020.