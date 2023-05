Mengapa Netflix Mau Investasi Miliaran Dolar untuk Industri Hiburan Korsel?

Korea Selatan kini telah berkembang menjadi negara adidaya untuk urusan hiburan. Sebut saja "Squid Game”, serial ini sukses menjadi serial yang paling banyak ditonton dalam sejarah Netflix. Tapi bukan hanya itu, negara ini juga sukses menghasilkan serial hit internasional lainnya seperti "All of Us Are Dead”, "Extraordinary Attorney Woo”, dan "The Glory.”

Masih ingat film "Parasite” tahun 2019? Film ini juga sukses menjadi film berbahasa asing pertama yang memenangkan penghargaan Film Terbaik di ajang piala Oscar. Tidak sampai disitu, Korea Selatan juga punya K-Pop yang basis penggemarnya luar biasa besar di seluruh dunia.

"Sekarang huruf ‘K' di Korea mewakili sesuatu yang ‘keren',” kata David Tizzard yang menjabat sebagai asisten profesor pendidikan di Seoul Women's University dan kolumnis harian Korea yang berfokus pada urusan sosial.

"Makanan Korea, make-up, game, vlog, konten queer, musik, dan drama semuanya sangat diminati di dunia internasional,” kata Tizzard kepada DW. "Prefiks ‘K' itu membawa modal sosial di dalamnya. Sebuah simbol modernitas, kemakmuran, keanggunan, dan asosiasi sederhana namun trendi. Ini adalah transformasi luar biasa bagi negara yang dulunya pernah dikaitkan dengan kemiskinan dan tekstil murah,” tambahnya.

Investasi miliaran dolar dari Netflix

Pekan lalu, Netflix telah mengumumkan akan berinvestasi senilai $2,5 miliar (setara dengan Rp36,7 triliun) untuk konten kreatif dari Korea Selatan selama empat tahun ke depan. Mereka ingin membangun portofolio film, drama televisi, reality show, game, dan musik dari negara itu.

Investasi tersebut terkonfirmasi dalam pertemuan Presiden Korea Selatan Yoon Suk-yeol dengan CEO Netflix Ted Sarandos di Washington.

Yoon yang berbicara kepada wartawan selepas pertemuan itu memuji keputusan Netflix sebagai sesuatu yang berani.

"Investasi tersebut akan menjadi peluang besar, tidak hanya bagi industri konten dan kreator acara, tetapi juga bagi Netflix,” ujarnya.

Sementara Sarandos dari Netflix mengatakan bahwa langkah tersebut akan "memperkuat kemitraan jangka panjang Netflix dengan Korea.”

"Keputusan ini kami ambil karena kami punya kepercayaan yang besar terhadap industri konten Korea, dan kami akan terus membuat cerita-cerita yang hebat,” pungkasnya.

Lantas apa yang bikin konten Korea begitu menarik?

Menurut David Tizzard, daya tarik pertama dan terpenting bagi konsumen dan juga investor kemungkinan adalah kualitas dan nilai produksinya yang tinggi. Selain itu, industri hiburan yang telah direvolusi oleh teknologi juga berpengaruh, kata Tizzard. Pasalnya, konten yang dulunya susah payah disalin secara ilegal melalui CD, kini dapat diakses dengan sangat mudah lewat internet.

Seperti di Netlfix misalnya, konsumen internasional dapat dengan mudah menemukan acara-acara Korea, karena "disajikan kepada pengguna secara otomatis.” "Mereka ada di sana meskipun Anda tidak memintanya,” kata Tizzard. Dari 231 juta pelanggan Netflix di 190 negara, lebih dari 60% telah menonton konten Korea setidaknya sekali.

Faktor lainnya adalah terkait nilai-nilai global yang telah berubah, kata sang kolumnis.

"Kita hidup di dunia di mana identitas menjadi penting. Orang-orang tidak lagi hanya menginginkan produksi dari orang-orang kulit putih yang hanya menampilkan nilai-nilai Amerika saja. Tapi mereka menginginkan etnis, nilai, representasi, interseksionalitas yang berbeda. Di saat Barat bergerak ke arah sana, Korea tiba di waktu yang tepat untuk memberikan hal-hal itu,” jelas Tizzar.

Netlfix sebagai alternatif untuk investor domestik