Rusia Hanya Pamerkan 1 Tank di Hari Kemenangan, Ukraina: Semoga Beruntung Tank Kecil yang Kesepian

TRIBUNNEWS.COM - Kementerian Pertahanan Ukraina mengunggah sebuah video yang seolah mengejek tank satu-satunya yang dipamerkan dalam parade Hari Kemenangan Rusia pada 9 Mei 2023.

"Kami menyaksikan parade 'Hari Kemenangan' Rusia hari ini dengan penuh minat. Persembahan kami," kata kementerian itu di halaman Twitter-nya, Rabu (10/5/2023).

Kementerian tersebut membagikan video berdurasi 40 detik berisi potongan parade militer di Lapangan Merah, Moscow hari Selasa.

Satu-satunya tank T-34 dari unit seremonial berparade di acara tersebut.

Hari Kemenangan adalah peringatan tahunan Moskow atas kekalahan Nazi Jerman selama Perang Dunia II.

Presiden Rusia Vladimir Putin biasanya menggunakan hari perayaan nasional itu untuk memamerkan kekuatan militer negaranya.

Tapi kali ini, hanya satu tank kecil yang dipamerkan.

Klip menunjukkan montase tank yang diambil dari cuplikan siaran pawai, dengan latar belakang lagu dari Eric Carmen berjudul "All by Myself."

"Pada Hari Kemenangan ini, Rusia memiliki tepat satu tank yang meluncur di Lapangan Merah... sebuah tank T-34 yang pertama kali diproduksi pada tahun 1940," tulis keterangan video tersebut.

"Untuk tank kecil paling kesepian di dunia... Semoga beruntung!".

Parade militer yang sederhana dilaporkan karena Rusia kekurangan tank dan awak tank.

Pada hari Rabu (10/5/2023), Kementerian Pertahanan Inggris memberikan pembaruan intelijen terbarunya tentang perang di Ukraina.

Kementerian tersebut mengatakan susunan parade Rusia di Hari Kemenangan "menyoroti tantangan material dan komunikasi strategis yang dihadapi militer selama 15 bulan dalam perang di Ukraina."

"Lebih dari 8.000 personel dilaporkan ikut serta dalam pawai tersebut, tetapi mayoritas adalah pasukan tambahan, pasukan paramiliter, dan kadet dari tempat pelatihan militer," katanya.