Ukraina Sebut Perang Rusia Bukanlah Film 'Lord of The Ring', 'Jangan Berharap Pada Serangan Balik'

TRIBUNNEWS.COM -- Ukraina dan Barat sering menyebut perang Rusia-Ukraina bagaikan palagan di film Hollywood pada awal 2000-an, "The Lord of The Ring" (LOTR).

Pasukan Rusia sering disebut sebagai pemeran antagonis yang digambarkan sebagai 'orc', makhluk buruk rupa yang haus darah.

Sementara tentara Ukraina menjadi kelompok protagonis sang pembela kebenaran.

Dalam peperangan tersebut digambarkan pasukan orc memiliki kekuatan yang sangat besar, namun akhirnya mereka berhasil dikalahkan.

Meski demikian, Ukraina mulai menyadari kalau dalam peperangan tersebut Gondor cs sulit memenangkan pertarungan melawan 'orc' dalam serangan balik yang tak kunjung terjadi.

Serangan balik yang disebut sebagai serangan musim semi itu hingga kini belum juga dilakukan oleh pemimpin Ukraina Volodymyr Zelensky.

Pembantu Presiden Vladimir Zelensky, Mikhail Podoliak menyebut kalau konflik yang sedang berlangsung antara Rusia dan Ukraina bukanlah "film Hollywood".

Orang-orang seharusnya tidak mengharapkan serangan balasan Kiev yang membayangi menjadi titik balik di dalamnya.

“Ketika kita berbicara tentang serangan balasan, yang akan menyebabkan keruntuhan Rusia atau, sebaliknya, tidak akan ada keuntungan bagi Ukraina, sepertinya kita berada di film Hollywood, di mana pertempuran besar untuk Middle-earth dimulai dan satu pertempuran. karena Gondor akan memutuskan segalanya. Hal-hal tidak terjadi seperti itu, ”kata Podoliak, Selasa.

Serangan yang telah lama digembar-gemborkan adalah serangkaian “banyak peristiwa,” beberapa di antaranya mungkin “lebih berhasil, sementara yang lain – kurang [berhasil],” tambahnya.

Sementara pejabat itu tidak merinci seberapa dalam versi fantasi telah tertanam ke dalam masyarakat Ukraina, selama konflik yang sedang berlangsung, pasukan Rusia umumnya disebut oleh media dan pejabat Ukraina sebagai 'orc'.

Pernyataan Podoliak tampaknya sejalan dengan pernyataan baru-baru ini oleh beberapa pejabat Ukraina dan Barat, yang telah mendesak masyarakat untuk tidak terlalu berharap terlalu tinggi terhadap serangan yang telah lama ditunggu-tunggu itu.

Operasi itu semula diperkirakan akan dimulai pada musim semi – bahkan paling cepat di akhir musim dingin – tetapi sejauh ini belum terwujud.

Diplomat top Kiev, Dmitry Kuleba, baru-baru ini menyarankan agar tidak memperlakukan serangan balasan sebagai momen penentu atau penghancur dalam keseluruhan konflik. Beberapa pejabat senior AS juga menyatakan keraguan bahwa Ukraina akan mampu mencapai tujuannya untuk mengusir pasukan Rusia dari semua wilayah yang diklaimnya sebagai miliknya dalam waktu dekat. Selain itu, juru bicara Dewan Keamanan Nasional AS John Kirby baru-baru ini memperingatkan bahwa Moskow mungkin akan segera meluncurkan serangan barunya sendiri.