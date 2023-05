Bantuan AS Untuk Ukraina Hampir Habis, Ada Kesalahan Hitung Hingga Rp 44,823 Triliun

Sistem pertahanan udara HIMARS yang dikirim AS dalam paket bantuan militer untuk Ukraina.

TRIBUNNEWS.COM -- Militer Amerika Serikat disebut telah melebih-lebihkan nilai bantuan militer yang telah dikirimkan ke Ukraina.

Kesalahan perhitungan itu ditemukan oleh Departemen Pertahanan AS yang dapat mengakibatkan lebih banyak senjata, amunisi, dan peralatan yang tersedia untuk pasukan Volodymyr Zelensky daripada yang diperkirakan sebelumnya.

Kantor berita Reuters melaporkan, dua orang sumber dari Senat AS dan pejabat Pentagon mengatakan, ada kelebihan nilai dari senjata dan artileri yang dikirimkan ke Ukraina sebesar 3 miliar dolar AS atau Rp 44,823 triliun (kurs Rp 14,941/dolar AS).

Baca juga: Menggunakan Bahasa Rusia Menyebabkan Rasa Sakit Bagi Sejumlah Warga Ukraina

Sumber tersebut pada Kamis (18/5/2023), menyatakan dengan demikian, kemungkinannya, senjata yang telah dikirimkan melebihi dari nilai yang disepakati.

Pentagon menggunakan biaya penggantian saat ini untuk peralatan yang diambil dari stoknya, daripada memperhitungkan harga beli asli dan penyusutan, menurut sumber agensi.

Senator Roger Wicker, pejabat Republik di Komite Angkatan Bersenjata Senat, mengatakan kepada Reuters bahwa Pentagon membuat "kesalahan besar" yang dapat meremehkan kebutuhan sekutu NATO di masa depan.

“Prioritas kami adalah kemenangan Ukraina atas [Presiden Rusia Vladimir] Putin. Mengubah perhitungan bantuan militer secara sepihak merupakan upaya penipuan dan merusak tujuan ini,” kata senator dari Mississippi itu dikutip di Russian Today.

Namun, kebingungan akuntansi dapat diterjemahkan menjadi lebih banyak pasokan ke pemerintah Kiev, menurut agensi tersebut.

Pada hari Senin, bantuan AS dilaporkan turun menjadi hanya 6 miliar dolar AS (Rp 89,647 triliun) untuk bantuan Ukraina, dari 48 miliar dolar AS (Rp 717,180 triliun) yang disetujui oleh Kongres pada bulan Desember.

Mengamankan lebih banyak pendanaan sulit saat ini, karena kebuntuan atas pagu utang nasional.

Baca juga: Ukraina: Rusia Gencarkan Serangan Rudal, Cina Imbau Perundingan Damai

Upaya keseluruhan Washington untuk mengirim senjata ke Kiev terdiri dari dua jalur. Presidential Drawdown Authority (PDA) mengizinkan Pentagon untuk mengirim material dari timbunannya sendiri – sejauh ini mencapai 21,1 miliar dolar AS (Rp 313,766 triliun), dalam 37 paket terpisah.

Inisiatif Bantuan Keamanan Ukraina (USAI) yang terpisah membuat pemerintah AS membayar industri militer untuk membuat senjata dan amunisi baru, yang sebagian besar belum tiba.

Sistem pertahanan udara Patriot Belanda yang akan diberikan kepada Ukraina. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky bersama Perdana Menteri Belanda, Mark Rutte, dan Menteri Pertahanan Belanda Kajsa Ollongren melihat sampel bantuan militer yang diberikan kepada Ukraina, dalam kunjungannya di Den Haag pada Kamis (4/5/2023). (Ukrainian Presidential Press Office)

Menurut Reuters, Pentagon mengirim memo ke Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara dan Korps Marinir pada 31 Maret, mengklarifikasi bagaimana nilai peralatan harus dihitung.

Pejabat anonim Pentagon yang berbicara kepada badan itu menggunakan contoh peluru artileri 155mm, yang lebih dari 1,5 juta dikirim ke Kiev. Sementara masing-masing berharga sekitar 800 dolar AS (Rp 11,9 juta), biaya selama beberapa dekade rata-rata jauh lebih sedikit.

Baca juga: China Minta Kedutaan Asing untuk Hapus Poster Pro-Ukraina dan Propaganda Lainnya