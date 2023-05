Update Perang Rusia-Ukraina Hari ke-456: Sekjen NATO Tegaskan Ukraina Belum Bisa Gabung Aliansi

TRIBUNNEWS.COM - Sekretaris Jenderal (Sekjen) NATO Jens Stoltenberg mengatakan Ukraina belum bisa bergabung dengan aliansi selama perang masih berlangsung, Rabu (24/5/2023).

“Saya pikir semua orang menyadari bahwa, menjadi anggota di tengah perang, bukanlah agenda,” lapor Reuters pada acara yang diselenggarakan oleh German Marshall Fund of the US di Brussels.

"Masalahnya adalah apa yang terjadi ketika perang berakhir," imbuhnya.

Dalam perkembangan lain, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mendesak Iran untuk mempertimbangkan kembali pasokan drone ke Rusia, Rabu (24/5/2023).

Selengkapnya, simak rangkuman update perang Rusia vs Ukraina hari ke-456 berikut yang dikutip dari The Guardian.

Ukraina desak Iran untuk mempertimbangkan bantuan drone ke Rusia

Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mendesak Iran untuk mempertimbangkan kembali pasokan drone ke Rusia, Rabu (24/5/2023).

“Pertanyaan sederhananya adalah: apa minat Anda menjadi kaki tangan teror Rusia?" kata Zelenskiy dalam pidato video malamnya.

“Apa manfaat pembunuhan sinis seperti itu bagi Iran?" ucapnya.

Seperti diketahui, drone Shahed buatan Iran yang dipasok ke Moskow telah memainkan peran utama dalam serangan Rusia terhadap kota dan infrastruktur.

Ukraina belum bisa gabung NATO

Pemerintah Norwegia akan mendukung program pelatihan bagi pilot Ukraina agar bisa mengoperasikan jet tempur F-16 (Sky News)

Wagner kehilangan 20.000 pejuang

Yevgeny Prigozhin mengungkapkan tentara Wagner Rusia kehilangan 20.000 pejuang dalam pertempuran berlarut-larut untuk Bakhmut.

Kepala Wagner Grup itu mengatakan sekitar 20 persen dari 50.000 tahanan Rusia yang direkrut untuk berperang dalam perang 15 bulan telah tewas di kota Ukraina timur.

Jumlah kehilangan tentara ini sama dari pasukan reguler Wagner.

Angka tersebut sangat kontras dengan klaim dari Moskow bahwa mereka telah kehilangan lebih dari 6.000 tentara dalam perang.

Data laporan ini pun lebih tinggi dari perkiraan resmi kerugian Soviet dalam perang Afghanistan dari 15.000 tentara antara tahun 1979 dan 1989.

Majelis WHO kecam agresi Rusia terhadap Ukraina

Majelis Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) mengeluarkan mosi pada Rabu (24/5/2023) mengutuk agresi Rusia terhadap Ukraina, termasuk serangan terhadap fasilitas kesehatan.

Mosi tersebut lolos dengan 80 suara banding sembilan, dengan 52 abstain dan 36 negara absen, lapor Reuters.

Nasib ilmuwan rudal hipersonik Rusia yang ditangkap Rusia

Satu dari tiga ilmuwan rudal hipersonik Rusia yang ditangkap karena dicurigai melakukan pengkhianatan akan diadili minggu depan, kata pengadilan yang menangani kasus tersebut pada Rabu (24/5/2023).

Kasus pidana terhadap Anatoly Maslov (76) akan dibuka di pengadilan kota St Petersburg pada 1 Juni 2023, kata pengadilan di situs webnya.

Belanda berniat segera berikan pelatihan pilot F-16 Ukraina

Belanda ingin memberikan pelatihan pilot F-16 Ukraina sesegera mungkin, kata Menteri Pertahanan Belanda, Kajsa Ollongren dalam sebuah surat kepada parlemen

"Pelatihan akan dikoordinasikan dengan Belgia, Denmark dan Inggris, dan negara-negara lain dapat bergabung," tambah Ollongren.

Rusia adili warga negara asing yang diduga ikut berperang

Rusia mengumumkan bahwa pengadilan di selatan kota Rostov-on-Don akan mengadili lima pria asing, termasuk tiga warga negara Inggris.

Mereka dituduh berperang bersama pasukan Ukraina melawan Moskow.

Persidangan akan dimulai pada 31 Mei atas tuduhan terkait terorisme dan tuduhan lainnya. Orang-orang itu diyakini akan diadili secara in absentia.

Jerman akan beli 19 tank Leopard 2 dan 12 howitzer self-propelled untuk dikirim ke Ukraina

Jerman akan membeli 18 tank Leopard 2 dan 12 howitzer self-propelled untuk mengisi stok yang habis karena pengiriman ke Ukrain , kata seorang anggota komite anggaran parlemen yang menyetujui pembelian tersebut pada hari Rabu kepada Reuters.

Pesanan tank akan mencapai €525,6 juta (£457 juta) sementara howitzer dibandrol dengan harga €190,7 juta; semuanya harus diserahkan paling lambat tahun 2026, kata dokumen kementerian keuangan yang dimaksudkan untuk parlemen.

(Tribunnews.com/Andari Wulan Nugrahani)