Politisi Korea Selatan Kim Gi-Hyeon Dorong Peningkatan Hubungan Bilateral Korea-Indonesia

Tribunnews.com/Larasati Dyah Utami

Politisi Partai Korea People Power, Kim Gi-Hyeon menyoroti pentingnya peningkatan hubungan baik antara Korea Selatan dan Indonesia. Foto delegasi program Indonesian Next Generation Journalist on Korea dari Korea Foundation bekerja sama dengan Foreign Policy Community of Indonesia (FPCI) ke Kantor Berita Yonhap, Seoul, Rabu (31/5/2023).