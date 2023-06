Korea Selatan Berharap Ada Kepastian dari Indonesia Soal Kerja Sama Kapal Selam

Laporan Wartawan Tribunnews, Larasati Dyah Utami

TRIBUNNEWS.COM, GEOJE - Korea Selatan mengharapkan adanya jawaban kepastian kerja sama pengadaan kapal selam dengan pemerintah Indonesia.

Kontrak pengadaan tiga kapal selam batch II Changbogo Class masih belum ada kejelasan sampai saat ini.

Hal ini diungkap Head of Naval Ship Business Management Development Hanwha Ocean, Kevin Kim, kepada delegasi program Indonesian Next Generation Journalist on Korea dari Korea Foundation bekerja sama dengan Foreign Policy Community of Indonesia (FPCI), di Geoje, Korea Selatan pada Jumat (2/5/2023).

Hanwha Ocean yang dulunya bernama Daewoo Shipbuilding and Marine Engineering (DSME) rupanya masih menanti kepastian kontrak tersebut.

Namun pihaknya meyakini Indonesia akan segera menindaklanjuti kontrak tersebut.

"Kami menganggap Indonesia partner bisnis yang penting. Kami akan selalu mendukung Indonesia dalam hal pendanaan serta pemeliharaan teknologi," ungkap Kim.

Kepemimpinan Presiden Joko Widodo akan segera tergantikan dengan adanya Pemilihan Umum 2024.

Kendati akan ada pergantian pemimpin, Kim tetap optimis hal itu tidak akan berpengaruh pada proyek ini.

"Hubungan Hanwha dan pemerintah Indonesia sangat baik. Di tengah situasi sekarang ini, kami tetap berupaya maksimal mempertahankan hubungan baik dengan pemerintah Indonesia," imbuh Kim.