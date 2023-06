Earthrise: Foto termasyhur yang memantik gerakan lingkungan

Pada Malam Natal 1968, awak Apollo 8 menangkap pemandangan spektakuler saat mereka mengorbit Bulan: Bumi yang terang muncul di atas cakrawala bulan yang tandus.

Para astronot NASA terpesona oleh apa yang mereka lihat.

"Ya Tuhan, lihat pemandangan di sana! Itu planet Bumi. Wow, cantik sekali!" Bill Anders berteriak pada rekan astronotnya Jim Lovell. "Kamu punya film berwarna, Jim? Berikan aku rol film warna, cepat!"

"Itu bidikan yang indah," kata Lovell saat Anders menekan tombol rana dan menangkap apa yang kemudian menjadi salah satu foto paling terkenal di dunia.

Gambar itu disebut "Earthrise". Ia adalah foto berwarna Bumi pertama yang diambil dari luar angkasa dan dengan cepat beredar ke seluruh dunia. Foto tersebut dianggap berjasa mendorong gerakan lingkungan global dan menginspirasi penetapan Hari Bumi, acara tahunan yang mempromosikan aktivisme serta kesadaran lingkungan, pada tahun 1970.

Lebih dari 50 tahun setelah dipotret, Earthrise masih dianggap sebagai salah satu foto lingkungan paling ikonik yang pernah diambil.

"Itu gambar yang sempurna," kata Michael Pritchard, direktur program di Royal Photographic Society di Inggris. "Itu adalah gambar berwarna dan beresolusi tinggi yang dapat direproduksi dengan sangat baik dan memberikan perspektif Bumi yang tidak pernah terlihat sebelumnya."

"Foto itu dengan jelas menunjukkan Bumi dari luar angkasa sekaligus menempatkannya dalam konteks yang tidak pernah kita lihat sebelumnya," katanya. "Itu menunjukkan Bumi sebagai sebuah bola yang tampak sangat rentan di ruang angkasa.”

Pada akhir 1960-an, perspektif dan aktivisme lingkungan dengan cepat menyebar ke seluruh Amerika Serikat dan Eropa.

Kelompok lingkungan Friends of the Earth dan Greenpeace masing-masing didirikan pada tahun 1969 dan 1971. Pemerintah AS mendirikan Badan Perlindungan Lingkungan alias EPA pada tahun 1970.

Delapan belas bulan setelah astronot Apollo 8 memotret Earthrise, 20 juta orang di seluruh AS turun ke jalanan untuk memprotes perusakan lingkungan pada Hari Bumi yang pertama.

Kathleen Rogers, presiden Earth Day Network, mengatakan foto Earthrise memainkan peran penting dalam mendorong orang-orang untuk terlibat dalam aktivisme lingkungan.

"Foto itu menginspirasi Hari Bumi, yang sekarang diikuti satu miliar orang, dan menciptakan gerakan lingkungan di seluruh dunia," kata Rogers.