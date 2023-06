Hati-hati, Infeksi Corona di Tokyo Jepang Meningkat 1,34 Kali Dibandingkan Minggu Lalu

Laporan Koresponden Tribunnews.com, Richard Susilo dari Jepang

TRIBUNNEWS.COM, TOKYO - Jumlah pasien yang terinfeksi Corona saat ini meningkat 1,34 kali dibandingkan minggu lalu.

Para ahli memonitor ketat kenaikan infeksi ini dengan kehati-hatian tinggi.

"Kenaikan infeksi corona kali ini adalah 1,34 kali dibandingkan minggu lalu sehingga penanganan per dokter kini 5,29 orang rata-rata per institusi medis dibandingkan minggu lalu hanya rata-rata 3,96 per institusi," ungkap sumber Tribunnews.com Kamis (8/6/2023).

Jumlah ini, tambahnya berarti telah meningkat selama empat minggu berturut-turut.

"Infeksi terus menyebar, dan kita perlu memperhatikan tren di masa depan. Hati-hati sekali masyarakat Jepang di saat ini yang mulai banyak tanpa masker sebaiknya menggunakan masker kembali," harap sumber tersebut.

Mengenai jumlah orang yang terinfeksi korona baru, Pemerintah Metropolitan Tokyo mengumumkan 5,29 per institusi medis dalam seminggu hingga tanggal 4 Juni ini.

Para ahli menyerukan kehati-hatian, dengan mengatakan, "Jumlahnya telah meningkat selama empat minggu berturut-turut, dan penyebaran infeksi diperkirakan kuat terus berlanjut.''

Pada tanggal 8 Juni ini, pemerintah metropolitan mengumumkan item pemantauan terkait status infeksi corona baru.

Menurutnya, laporan diterima dari 417 dari 419 institusi medis di Tokyo yang menjadi sasaran pemantauan sentinel, dan jumlah total orang yang terinfeksi dalam seminggu hingga tanggal 4 bulan ini adalah 2.207 orang. Berarti rata-rata menjadi 5,29 orang per institusi.

Selain itu, jumlah pasien rawat inap per tanggal 5 bulan ini bertambah 83 orang dari minggu sebelumnya menjadi 983 orang.

Seorang ahli berkata, "Saat ini, tidak ada beban besar pada sistem pengiriman medis, tetapi trennya terus berlanjut, dan situasinya perlu terus dipantau ketat.''

