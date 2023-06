Berita Foto : AS Diselimuti Kabut Asap Kebakaran Hutan Kanada

AFP/ED JONES

Cakrawala Manhattan terlihat melewati orang-orang yang mengenakan masker saat berjalan di sepanjang dermaga saat asap dari kebakaran hutan di Kanada menyebabkan kondisi berkabut di New York City pada 7 Juni 2023. Kabut asap berwarna oranye yang disebabkan oleh kebakaran hutan Kanada menyelimuti New York pada hari Rabu, menutupi gedung pencakar langitnya yang terkenal dan menyebabkan penduduk mengenakan masker, karena kota-kota di sepanjang Pantai Timur AS mengeluarkan peringatan kualitas udara. (Photo by Ed JONES / AFP)