Siswi Malaysia Raih Nilai Ujian Memuaskan, Ucapkan Terima Kasih pada Kucingnya yang Temani Belajar

TRIBUNNEWS.COM - Seorang siswi di Malaysia mengucapkan terima kasih kepada kucingnya yang selalu menemaninya belajar untuk ujian nasional.

Dalam sebuah video yang viral di TikTok, Damia memperlihatkan bagaimana kucingnya selalu menemaninya di meja belajar.

Kucing-kucing Damia duduk dan tidur di meja belajar Damia, di antara tumpukan bukunya.

"My cats teman study malam during my spm era," tulis Damia dalam videonya yang kini sudah dilihat lebih dari 500 ribu kali.

Di bagian slide terakhir videonya, Damia mengunggah foto hasil belajarnya.

Ia mendapatkan nilai 7A untuk SPM-nya.

SPM atau Sijil Pelajaran Malaysia merupakan sejenis ujian nasional sebagai syarat bagi pelajar untuk melanjutkan pendidikan ke universitas.

SPM tidak menampilkan angka untuk nilainya melainkan menggunakan grade dari G (gagal atau fail) sampai A+.

Damia mendapatkan 7 nilai A dari 9 mata pelajaran yang diujikan.

Dalam sebuah wawancara dengan World of Buzz, Damia menceritakan kisah di balik video viralnya itu.

Ia memperkenalkan teman kucingnya dengan berkata:

"Kucing pertama berwarna hitam dan putih namanya Minah.

Damia belajar ditemani kucing-kucingnya (TikTok @nrlsridamiaow)

Kucing lainnya adalah anak Minah yaitu Timah.

Saya biasanya belajar untuk SPM dari jam 10 malam sampai jam 2 atau jam 3 pagi.