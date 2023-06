Ambisi Ekonomi Cina Jadi Daya Tarik Besar bagi Arab Saudi

Tanda pergeseran keseimbangan kekuatan di Timur Tengah terlihat saat Konferensi Bisnis Arab Saudi-Cina ke-10 selama dua hari di Riyadh, tepatnya ketika Cina dan Arab Saudi mengumumkan kesepakatan investasi senilai $10 miliar (sekitar Rp148,68 triliun).

Kantor berita pemerintah Arab Saudi, SPA, mengatakan ada 30 perjanjian yang ditandatangani di berbagai sektor, termasuk teknologi, energi terbarukan, pertanian, real estat, pertambangan, pariwisata, dan perawatan kesehatan.

KTT bisnis tersebut digambarkan sebagai "pertemuan besar" dari sekitar 3.500 pemimpin bisnis, inovator, dan pembuat keputusan dari lebih dari 26 negara, termasuk delegasi terbesar dari Cina.

Hingga saat ini, Arab Saudi menjadi mitra utama Amerika Serikat (AS) di Timur Tengah dan kesepakatan terbaru dengan Cina ini menjadi bukti semakin berkurangnya pengaruh AS di wilayah tersebut.

Kolaborasi baru tersebut muncul hanya tiga bulan setelah Cina membantu normalisasi hubungan antara Saudi dan Iran.

Kolaborasi kendaraan listrik

Lebih dari setengah dana investasi baru akan memungkinkan produsen electric vehicle (EV) atau kendaraan listrik Cina, Human Horizons, membangun fasilitas produksi baru di Saudi.

"Kita tidak harus bersaing dengan Cina, kita harus bekerja sama dengan Cina," kata Menteri Energi Saudi Pangeran Abdulaziz bin Salman kepada para delegasi, Minggu (11/06).

Dia mengecilkan kecurigaan Barat terhadap hubungan yang berkembang antara Beijing dan Riyadh, dengan mengatakan: "Saya benar-benar mengabaikannya karena ... sebagai pebisnis ... Anda akan pergi ke mana peluang datang."

Beberapa hari sebelumnya, Menteri Luar Negeri AS Anthony Blinken mengatakan kepada mitranya dari Saudi bahwa Washington tidak memaksa kerajaan untuk memihak atas ketegangan dengan Cina.

Para pemimpin Saudi mengatakan mereka ingin menghindari "permainan zero-sum", mengacu pada persaingan geopolitik antara AS dan Cina, yang menurut beberapa analis dapat dimanfaatkan kerajaan untuk keuntungannya.

"Pengaruh Cina memberi negara-negara Timur Tengah lebih banyak daya tawar dengan AS," kata Dawn C. Murphy, profesor strategi keamanan nasional di US National War College, kepada DW.

"Namun, saya tidak berpikir negara-negara ini memiliki harapan bahwa Cina akan memberikan jaminan keamanan yang sama seperti yang diberikan AS ... itu benar-benar kehadiran ekonomi dan politik."

Dari perdagangan energi hingga Visi 2030

Perdagangan antara kedua negara bernilai lebih dari $106 miliar pada tahun 2022, naik 30% dari tahun sebelumnya, menurut data pemerintah Saudi. Nilai tersebut sebanding dengan $55 miliar dalam perdagangan AS-Saudi.

Cina mengimpor setengah minyaknya dari Timur Tengah dan menjadi pelanggan minyak utama Arab Saudi dan Iran. Ketika Saudi berupaya mendiversifikasi ekonominya dari produksi energi melalui rencana Visi 2030, perusahaan Cina akan mendapat manfaat dari pemberian kontrak infrastruktur besar.