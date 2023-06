Paul McCartney: AI bantu rilis suara John Lennon untuk rekaman terakhir The Beatles

Sir Paul McCartney mengatakan bahwa dia menggunakan kecerdasan buatan untuk membantu menciptakan “rekaman terakhir Beatles”.

Dia mengatakan kepada program Today Radio BBC 4 bahwa teknologi itu telah dimanfaatkan untuk “melepaskan” suara John Lennon dari demo lama sehingga lagu tersebut bisa diselesaikan.

“Kami baru saja menyelesaikannya dan lagu ini akan dirilis pada tahun ini,” kata Paul.

Paul tidak menyebutkan judul dari lagu tersebut, tapi kemungkinan besar lagu yang dimaksud adalah komposisi Lennon pada tahun 1978 berjudul Now And Then.

Lagu itu sempat dipertimbangkan menjadi “lagu reuni” untuk The Beatles pada tahun 1995, ketika mereka menyusun seri Antologi karir panjang mereka.

Sir Paul telah menerima demo tersebut setahun sebelumnya dari istri Lennon, Yoko Ono. Demo itu adalah salah satu dari beberapa lagu di kaset berlabel “For Paul” yang dibuat Lennon sesaat sebelum dia meninggal dunia pada 1980.

Sebagian besar trek di dalam kaset itu direkam ke boombox saat Lennon duduk di depan piano di apartemennya di New York.

Dikemas oleh produser Jeff Lynne, dua dari lagu tersebut yang berjudul Free As A Bird dan Real Love, rampung dan dirilis pada 1995 dan 1996, yang menandai rilisan “baru” pertama The Beatles dalam 25 tahun.

Beatles juga berupaya merekam Now And Then, sebuah lagu cinta penyesalan yang menjadi ciri khas karir Lennon. Tapi upaya itu tidak bertahan lama.

"Suatu hari, suatu sore, kami benar-benar mengotak-atiknya," kenang Lynne.

“Lagu itu memiliki bagian refrein, tetapi tidak ada baitnya. Kami memainkan iringan musiknya, lagu yang sangat kasar dan kami benar-benar tidak menyelesaikannya.”

Paul kemudian mengklaim bahwa George Harrison menolak mengerjakan lagu tersebut, dengan mengatakan bahwa kualitas suara vokal Lennon pada lagu itu “sampah”.

“Lagu itu tidak punya judul yang bagus, perlu dikerjakan ulang sedikit, tetapi syairnya indah dan John menyanyikannya,” kata Paul kepada Q Magazine.