Kourtney Kardashian Hamil, Nantikan Anak Pertama dengan Travis Barker

TRIBUNNEWS.COM - Kourtney Kardashian sedang hamil anak pertamanya dengan Travis Barker, drummer Blink-182.

Page Six melaporkan, alumnus “Keeping Up With the the Kardashians” ini bukan kehamilan pertama Kourtney.

Bintang "The Kardashians" itu mengumumkan kabar menggembirakan itu saat konser Blink-182 di Los Angeles, Jumat (16 /6/2023) kemarin.

Saat suaminya tampil di atas panggung, Kardashian mengangkat tanda bertuliskan, "Travis, aku hamil" sebelum berciuman dengan sang drummer.

Pasangan tersebut telah berusaha keras untuk hamil.

"Travis dan saya ingin punya bayi," kata Kardashian tahun lalu, saat pasangan itu berkonsultasi dengan dokter.

Ini akan menjadi anak keempat Kardashian, yang telah dikaruniai tiga anak - Mason (13), Penelope (10), dan Reign (8) dengan mantan Scott Disick.

Kehamilan bintang reality itu terjadi satu tahun setelah pasangan itu melangsungkan pernikahan yang mewah di depan teman dan keluarga di Italia.

Kardashian (44) dan Barker (47) secara terbuka menyatakan keinginan mereka untuk memiliki anak bersama.

Barker juga memiliki anak dengan mantan istrinya Shanna Moakler: Landon (19), Alabama (17), dan putri tiri Atiana (24).

Dikutip Eonline, pasangan yang bertunangan pada 2021 itu mengikat janji suci dalam upacara mewah pada 2022.

