Foto-foto yang menang seleksi lomba foto serangga terbaik

Sebuah foto yang menampilkan sepasang lalat perampok bercorak emas – bertajuk It Takes Two (Perlu Sepasang) oleh Pete Burford dari Shrewsbury – terpilih sebagai juara lomba fotografi dalam Kompetisi Pekan Serangga Komunitas Entomologi Kerajaan.

Lomba fotografi amatir yang digelar setiap tahun telah mengumpulkan lebih dari 700 submisi dari 34 negara, dengan total 24 foto menerima penghargaan tahun ini.

Burford, sang pemenang, mulai menekuni fotografi makro selama diam di rumah saat pandemi Covid-19. Ia mengunggah hasil karyanya pada akun Instagram dan TikTok.

Gustav Parenmark, 16, dari Sweden, menang dalam kategori peserta usia 18 tahun kebawah dengan foto capung jarum berekor biru bertajuk Fresh Out Of The Shower (Baru Keluar dari Permandian).

”Setiap tahun lomba ini menjadi semakin sulit dihakimi karena standar fotografi amatir serangga terus berkembang maju,” kata Tim Cockerill, ketua juri dan dosen senior dari Universitas Falmouth.

“Ketertarikan dengan serangga, dan segala kemewahan uniknya, terus meningkat seiring dengan bertumbuhnya pemahaman kita akan peran yang dimiliki serangga dalam hidup ini, serta peran manusia dalam hidup mereka.”

Hasil pemotretan Marc Brouwer yang menunjukkan ngengat kolibri elang, diberi penghargaan juara dua dalam kategori peserta di atas 18 tahun.

Acara yang digelar oleh Komunitas Entomologi Kerajaan, Pekan Serangga diselenggarakan mulai 19 sampai 25 Juni dan Anda bisa membaca lebih detail mengenai perhelatan itu atau mengikuti ajang fotografi mereka berikutnya pada situs mereka.

Berikut beberapa gambar yang menyita perhatian para juri.