Influencer asal China Mengaku sebagai Tentara Rusia yang Berperang di Ukraina, Ternyata Penipu

TRIBUNNEWS.COM - Seorang influencer di China yang mengaku sebagai tentara Rusia yang bertempur dalam perang di Ukraina, ternyata hanyalah seorang penipu.

Mengutip South China Morning Post, influencer yang dikenal dengan nickname "Pavel Korchatie", memperoleh lebih dari 380.000 pengikut di aplikasi video pendek Douyin, TikTok versi China.

Ia berbagai pengalaman perang secara langsung dalam bahasa Mandarin, menurut berita portal HK01.

Videonya biasanya dimulai dengan sapaan kepada pemirsa dalam bahasa Mandarin – “Halo, teman-teman dari China” – diikuti dengan kisah pribadinya dari perang, yang menginspirasi banyak pengguna media sosial untuk menyemangati pasukan Rusia.

Dalam satu video, dia tampak berdiri di depan sebuah pembangkit listrik dengan berani mengklaim telah menangkap tahanan Ukraina.

“Kami saat ini terlibat dalam pertempuran hidup dan mati dengan tentara Ukraina,” katanya.

Baca juga: Panglima TNI Kunjungi Markas Militer AS di Hawaii Bahas Super Garuda Shields dan Laut China Selatan

Dia juga membual tentang memerangi US Navy Seals, menembak jatuh drone militer AS, dan bahkan mengejek militer AS dengan mengatakan: "Kami meledakkan tank Anda, mari kita lihat apakah Anda masih tangguh."

Saat jumlah follower-nya bertambah, dia memulai bisnis toko online Douyin.

Ia menjual berbagai makanan khas Rusia termasuk madu, bir, dan vodka.

Pavel Korchatie dilaporkan sudah menerima lebih dari 200 pesanan.

Pavel Korchatie berhasil menipu banyak pengguna media sosial, dengan beberapa ucapan: "Salute to the hero, thumbs up!".

Seseorang berkata, “Dia berbicara bahasa Mandarin dengan sangat baik!”

Namun, netizen yang jeli meragukan klaim tentara tersebut.

Netizen mengatakan bahwa dia sebenarnya adalah seorang pria China yang menggunakan filter untuk menyamar sebagai pejuang Rusia dengan tujuan mempromosikan dan menjual produk secara online.