Soal Pemberontakan Wagner, AS Sebut Kekuatan Putin Retak, TV Pemerintah Anggap Rusia Bersatu

Twitter Face the Nation

Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken muncul di CBS Face the Nation untuk membahas kudeta di Rusia. Sejumlah pihak tanggapi upaya pemberontakan grup Wagner terharap pemerintahan Rusia. Menlu AS sebut kekuatan Putin retak, sementara TV Rusia menyebut resolusi atas pemberontakan Wagner menunjukkan bahwa Rusia adalah negara yang bersatu.