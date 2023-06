Perayaan HUT ke-247 Amerika Serikat di Jakarta Angkat Tema Country, Menko Luhut Hadir

Laporan Wartawan Tribunnews, Larasati Dyah Utami

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marinves) Luhut Binsar Pandjaitan hadir dalam perayaan peringatan hari ulang tahun kemerdekaan Amerika Serikat (AS) yang ke 247 di kediaman Duta Besar AS di Jakarta, Selasa (27/6/2023).

Peraih golden buzzer di America's Got Talent, Putri Ariani pun turut hadir membawakan lagu kebangsaan Indonesia Raya di acara yang mengangkat tema Country tersebut.

Duta Besar AS untuk Indonesia, Sung Yong Kim mengatakan, tahun ini Kedutaan Amerika di Jakarta mengangkat tema Red, White, and Bluegrass: Celebrating The 247th Year of American Independence and our Culture of Diversity.

Tema ini diambil sebagai wujud persamaan keberagaman AS dan Indonesia sebagai negara demokrasi.

"Satu yang perlu kita garis bawahi, kolaborasi yang kuat kita adalah berbagi komitmen tentang keragaman. Maka dari itu kami memilih tema ini, adalah tema yang merefleksikan keragaman," kata Kim saat konferensi pers.

Mengangkat tema country, para tamu yang hadir juga diberikan topi koboi sebagai salah satu wujud kultur Amerika.

Kim mengatakan karakteristik yang membuat AS dan Indonesia luar biasa, kedua negara sangat percaya akan toleransi dan juga keberagaman.

"Seperti saya yang keturunan Asia - Amerika, tapi orang Amerika. Seperti di Indonesia terlepas dari apapun latar belakangnya, mereka juga bisa menjadi orang Indonesia. Inilah yang menjadikan masyarakat Indonesia menjadi lebih kuat," kata Kim.

"Kami juga senang juga melihat teman Indonesia kami menggunakan outfit coboy," lanjutnya.

Sementara itu, Menko Marves Luhut mengapresiasi kerja sama AS dan Indonesia yang telah berjalan selama lebih dari 70 tahun.

Luhut mengatakan selama delapan setengah tahun di pemerintahan, AS telah banyak berkontribusi dalam program-program di Indonesia, salah satunya proyek JETP.

"Perayaan Ulang Tahun Kemerdekaan Amerika ini sangat penting buat kita, hubungan kita juga sangat penting," kata Luhut.

"JETP program proyek yang sangat strategis yang didorong oleh pemerintah Amerika dan berpartner dengan negara lain. Kita merasakan ini akan membuat masalah penanganan lingkungan akan terbantu dengan pemerintah Amerika sebagai leader disini," ujarnya.