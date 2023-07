Arab Saudi Distribusikan 2 Juta Al-Quran kepada Jemaah Haji yang Kembali ke Negara Asal

Laporan Wartawan Tribunnews, Fitri Wulandari

TRIBUNNEWS.COM, JEDDAH - Kementerian Urusan Islam, Dakwah dan Bimbingan Arab Saudi mulai mendistribusikan dua juta salinan Al-Quran kepada para jemaah haji yang kembali ke negaranya pada Sabtu, 1 Juli 2023 kemarin.

Salinan tersebut diberikan sebagai hadiah dari Raja Salman bin Abdulaziz al-Saud kepada jemaah Haji yang hendak kembali ke negara asalnya melalui Bandara Internasional King Abdulaziz, Pelabuhan Islam Jeddah, serta bandara lainnya setelah ziarah Haji tahunan.

Dikutip dari Arab News, Minggu (2/7/2023), kementerian itu juga membagikan salinan hadiah kepada pegawai negeri yang bertugas selama musim Haji tahun ini.

Salinan Al-Quran diterbitkan King Fahd Complex for Printing of the Holy Qur’an dan tersedia dalam berbagai ukuran serta dicetak dalam 77 bahasa lebih.

Inisiatif pendistribusian Al-Quran ini muncul sebagai bagian dari arahan Raja Salman dan telah diawasi oleh Putra Mahkota Pangeran Mohammed bin Salman (MBS).