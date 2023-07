Kriteria kandidat pekerja yang 'sempurna' telah berubah, apa sekarang yang menjadi prioritas?

Secara tradisional, kandidat yang 'ideal' memiliki latar belakang pendidikan yang kuat dan keterampilan teknis yang spesifik. Namun pascapandemi, perekrut tampak semakin fleksibel dalam menilai persyaratan ketat ini, menurut sejumlah pakar.

Seiring dengan bagaimana pandemi telah mengubah banyak aspek dalam bekerja serta keterampilan di tempat kerja yang dihargai, cara perusahaan merekrut karyawan baru juga turut berkembang.

Sebelumnya, kandidat yang memiliki pengalaman bekerja di perusahaan terkenal dan memiliki bukti ‘hard skills’ atau keterampilan khusus yang relevan – kemampuan teknis yang nyata, akan menonjol sebagai kandidat yang dinilai cocok untuk suatu peran.

Namun, sekarang, para ahli mengatakan banyak perusahaan mengabaikan definisi lama tentang kandidat ideal, dan memperluas pencarian untuk mengikutsertakan kandidat non-tradisional dan keahlian yang berbeda.

Dan dalam beberapa kasus, mereka tampaknya membuang ide untuk mencari kandidat yang sempurna.

'Soft skills' menjadi penting

Meskipun keterampilan khusus secara tradisional mendominasi, beberapa perusahaan beralih dari memilih calon karyawan berdasarkan kemampuan teknis saja.

Itu tidak berarti bahwa pengetahuan praktis tidak lagi diperlukan – beberapa pekerjaan masih membutuhkan keahlian yang sangat spesifik, seperti pengetahuan lanjutan tentang spreadsheet, atau pemahaman akan perangkat lunak pengeditan video, misalnya.

Tapi sekarang, kata para ahli, beberapa deskripsi pekerjaan sering mengedepankan kriteria yang kurang nyata, meminta kandidat untuk menunjukkan soft skill, atau ketrampilan lunak, seperti kepemimpinan atau kerja tim.

Langkah untuk memprioritaskan keterampilan lunak “merupakan respons alami selama tiga tahun pandemi” kata Ed Han, perekrut senior di Cenlar FSB untuk peran teknologi informasi di sektor keuangan, yang berbasis di New Jersey, AS.

Bagi banyak perusahaan, turbulensi saat lockdown, beradaptasi dengan norma kerja baru, dan mengatasi ekonomi yang terganggu menunjukkan nilai mempertahankan karyawan dengan keterampilan yang memungkinkan mereka berkolaborasi dengan anggota tim, apa pun situasinya.

Untuk calon karyawan yang akan bekerja dengan atau mengelola karyawan jarak jauh atau hybrid, komunikasi menjadi prioritas utama, kata Jan Tegze, perekrut dalam bidang teknologi yang berbasis di Republik Ceko, dan penulis Job Search Guide: Be Your Own Career Coach.

Dia mengatakan kualitas seperti empati, daya tanggap, rasa hormat , dan keterampilan mendengarkan yang baik sangat penting.

Kandidat yang ideal juga memiliki kemampuan beradaptasi, tambah Tegze – kualitas yang bahkan ditunjukkan oleh penelitian McKinsey and Company membantu perusahaan mempertahankan karyawan lebih lama selama periode pergolakan.