Jurnalis Rusia Yelena Milashina Dianiaya di Chechnya, Digunduli dan Dilumuri Pewarna Hijau

Memorial and the Crew Against Torture (CAT)/Telegram

Kondisi Yelena Milashina, jurnalis Rusia Novaya Gazeta, setelah dianiaya oleh sekelompok bersenjata di Chechnya pada Selasa (4/7/2023). Ia digunduli dan wajahnya dilumuri pewarna hijau. Rekan pengacaranya, Alexander Nemov, juga dipukuli.