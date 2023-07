Pertemuan Menteri Luar Negeri ASEAN di Jakarta Diikuti 29 Negara, Junta Myanmar Tidak Diundang

Laporan Wartawan Tribunnews, Larasati Dyah Utami

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Rangkaian pertemuan ASEAN Ministerial Meeting/Post Ministerial Conference (AMM/PMC) akan dilakukan di Jakarta, 11 Juli hingga 14 Juli 2023.

Junta Myanmar dipastikan tidak akan diundang lagi pada pertemuan ASEAN ini.

Baca juga: ACE Dukung Sektor Energi ASEAN dan Keketuaan Indonesia dalam Mempercepat Konektivitas Energi

Menteri Luar Negeri Indonesia (Menlu RI), Retno Marsudi mengatakan AMM/PMC akan diikuti oleh 29 negara, plus ASEAN Secretariat, plus Uni Eropa.

Tingkat kehadiran pada tingkat Menlu sangat tinggi, terlepas beberapa hari sebelum pertemuan, akan berlangsung pertemuan tingkat Menteri NATO di Vilnius.

"Hingga hari ini sudah terdaftar 1.165 delegasi dan 493 wartawan yang akan hadir di rangkaian AMM/PMC," kata Retno pada konferensi pers di kantor Kementerian Luar Negeri Jakarta, Jumat (7/7/2023).

Menlu mengatakan terdapat 18 pertemuan dalam 4 hari, di antaranya ada pertemuan SEANWFZ, AICHR, 56th AMM dalam bentuk plenary, 56th AMM dalam bentuk Retreat, dan PMC dengan India.

Selain itu ada pertemuan dengan New Zealand, Rusia, Australia, China, Jepang, Korea, Uni Eropa, UK, Kanada, AS, ASEAN Plus Three (APT), EAS; dan ARF.

"Disamping itu, juga terdapat beberapa pertemuan Trilateral, antara lain Chair ASEAN + ASEAN Secretariat + Norway; dan Chair ASEAN + ASEAN Secretariat + Turkiye," kata Menlu.

Melengkapi pernyataan Menlu, Dirjen Kerja Sama ASEAN Kementerian Luar Negeri, Sidharto Suryodipuro mengatakan Indonesia sebagai ketua ASEAN memastikan mengundang non-political representatif dari pihak Myanmar.

Sehingga dipastikan junta militer Myanmar tidak diundang lagi pada pertemuan AMM/PMC ke 56 di Jakarta.