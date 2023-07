TRIBUN-VIDEO.COM - NATO yang dipimpin oleh AS disebut memanfaatkan militer Ukraina untuk melawan Rusia.

Hal itu diungkap oleh Sekretaris Dewan Keamanan Rusia, Nikolay Patrushev, dalam sebuah pertemuan di Distrik Federal Selatan, Kamis (6/7/2023).

Bahkan ia menekankan, negara-negara NATO terus mendanai rezim teroris di Ukraina.

NATO Disebut memasok senjata, menyediakan intelijen, hingga melatih pasukan untuk bertempur melawan Rusia.

Ia mengatakan secara gamblang, Neo-Nazi telah merebut kekuasaan di Ukraina setelah kudeta berdarah, diorganisir oleh AS dan sekutunya.

AS dituding menggunakan wilayah dan pasukan Ukraina sebagai boneka demi mengejar tujuan pribadi yaitu memerangi Rusia.

"Neo-Nazi merebut kekuasaan di Ukraina setelah kudeta berdarah, yang diorganisir oleh AS dan anteknya," kata Patrushev.

"Saat ini, negara-negara NATO, yang dipimpin oleh AS, terus mendanai rezim teroris di Ukraina, memasok senjata, menyediakan intelijen, melatih pasukan Ukraina, merencanakan operasi militer melawan pasukan Rusia," lanjutnya.

Artikel ini telah tayang di TASS dengan judul NATO, led by the US, plans, manages Ukraine’s military action against Russia — official

