Iran Larang Festival Film Pendek karena Pasang Poster Aktris Tak Berhijab

Pemerintah memblokir festival film pendek setelah ada rilis poster yang menampilkan Susan Taslimi dalam film 1982 The Death of Yazdgerd tanpa jilbab.

TRIBUNNEWS.COM - Pemerintah Iran melarang festival film pendek karena memang poster aktris tanpa hijab.

Dikutip The Guardian, aktris yang terpampang di poster adalah Susan Taslimi yang berperan dalam film 1982 The Death of Yazdgerd.

"Pihak berwenang Iran melarang festival film yang memasang poster dan menampilkan seorang aktris tidak mengenakan hijab."

"Menteri Kebudayaan secara pribadi mengeluarkan perintah melarang festival film Asosiasi Film Pendek Iran (ISFA) edisi ke-13, setelah memasang foto seorang wanita tanpa hijab di posternya yang dinilai melanggar hukum," demikian kantor berita IRNA melaporkan pada Sabtu (22/7/2023).

Festival film pendek itu dijadwalkan akan digelar pada September 2023.

Patroli Polisi Moral

Sejak aturan berpakaian yang ketat pascakematian Mahsa Amini dan protes massal pada September 2022, wanita Iran semakin terpojokkan.

Awal bulan ini, polisi mengatakan Polisi Moral melakukan patroli untuk menangkap banyak perempuan yang mengabaikan hukum.

Dikutip Al Jazeera, juru bicara kepolisian, Jenderal Saeid Montazeralmahdi mengonfirmasi bahwa patroli polisi dilakukan dengan berjalan kaki dan kendaraan, Minggu (16/7/2023).

Operasi itu dimaksudkan untuk menindak orang-orang yang dianggap tidak pantas di Republik Islam.

"Polisi moralitas akan mengeluarkan peringatan dan memperkenalkan sistem peradilan terhadap orang-orang yang melanggar norma," katanya seperti dikutip media pemerintah.

Montazeralmahdi mengaku aparat berharap warga Iran patuh dan menyesuaikan diri dengan aturan berpakaian sehingga petugas memiliki lebih banyak waktu menangani tugas penting lainnya.

Tokoh Publik 'Didisiplinkan'

Belum lama ini, pengadilan Teheran menjatuhkan hukuman penjara dua tahun kepada aktor terkemuka Afsaneh Bayegan karena tidak mengenakan hijab di ruang publik.

Pengadilan juga memerintahkan Bayegan untuk melakukan konseling ke psikolog, lapor kantor berita Fars.

Dengan aturan hijab saat ini, perempuan yang dianggap melanggar aturan bisa ditangkap dan dibawa ke fasilitas pendidikan ulang yang dijalankan oleh polisi.

Selain Bayegan, seorang aktris bernama Azadeh Samadi telah dilarang menggunakan media sosial.

Dia juga diperintahkan pengadilan Iran untuk menjalani perawatan psikologis untuk "gangguan kepribadian antisosial", setelah menghadiri pemakaman mengenakan topi saja di kepalanya.

(Tribunnews.com/Andari Wulan Nugrahani)