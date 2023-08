Niall Carson - Pool/Getty Images/AFP

WASHINGTON, DC - JUNI 08: Presiden AS Joe Biden selama konferensi pers bersama dengan Perdana Menteri Rishi Sunak (tidak terlihat) di Ruang Timur di Gedung Putih pada 8 Juni 2023 di Washington, DC. Sunak melakukan kunjungan pertamanya ke Amerika Serikat sejak menjabat dan kedua pemimpin sedang mendiskusikan perang Rusia-Ukraina dan memperkuat kemitraan ekonomi mereka. Niall Carson - Pool/Getty Images/AFP POOL / GETTY IMAGES AMERIKA UTARA / Getty Images via AFP. Sutradara terkenal Oliver Stone mengatakan bahwa Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden telah mengikuti jalur 'bunuh diri' Ukraina yang dapat menyeret AS secara bodoh 'masuk ke dalam konfrontasi' dengan Rusia