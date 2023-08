Manajer Resor Mewah Mar-a-Lago Milik Donald Trump Mengaku Tidak Bersalah atas Kasus Dokumen Rahasia

CHANDAN KHANNA / AFP

FILES) Carlos De Oliveira, manajer properti perkebunan Mar-a-Lago mantan Presiden AS Donald Trump di Palm Beach, meninggalkan Gedung Pengadilan AS Alto Lee Adams Sr. di Fort Pierce, Florida, pada 10 Agustus 2023. Manajer properti di Perkebunan Mar-a-Lago Donald Trump di Florida mengaku tidak bersalah pada 15 Agustus 2023 atas dakwaan dalam kasus yang menuduh mantan presiden salah menangani dokumen rahasia pemerintah setelah meninggalkan jabatannya, lapor media AS.