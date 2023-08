Vladimir Putin Komentari Taktik Ukraina saat Tentara yang Terluka Kembali Berperang

TRIBUNNEWS.COM - Presiden Rusia, Vladimir Putin, memberikan komentar tentang taktik perang Ukraina baru-baru ini yang gagal merebut kembali wilayah yang dikuasai Rusia.

Menurutnya, Ukraina mengubah tentaranya menjadi umpan bagi meriam Rusia dan tidak diperlakukan sebagai manusia.

Komentar ini menyusul meningkatnya korban jiwa dari pasukan Ukraina selama tiga bulan terakhir sejak meluncurkan serangan balasan.

"Mereka melemparkan (tentara Ukraina) ke ladang ranjau kami, di bawah tembakan artileri kami, bertindak seolah-olah mereka sama sekali bukan warga negara mereka. Ini mencengangkan," kata Vladimir Putin dalam pertemuan dengan Leonid Pasechnik, kepala Republik Rakyat Lugansk (LPR) di Kremlin, Rabu (23/8/2023).

Selain itu, Vladimir Putin menyoroti tank dan kendaraan militer Ukraina yang diperoleh dari Barat, yang rusak oleh serangan Rusia.

"Taktik perang itu hanya menyebabkan kerugian besar pada pasukan dan kendaraan lapis baja," kata Presiden Rusia itu, seperti diberitakan TASS.

Vladimir Putin mengklaim, unit lapis baja Ukraina yang berjuang melewati ladang ranjau Rusia, gagal menembus posisi Rusia.

Media Barat, The New York Times melaporkan pada Selasa (22/8/2023), pejabat AS dan Inggris yang dirahasiakan namanya mengatakan, Ukraina membuat kesalahan dengan menyebarkan unit penyerang mereka di garis depan yang panjang daripada fokus menyerang pada satu area.

Sementara itu, Vladimir Putin menilai, situasi di garis depan saat ini stabil bagi Rusia.

"Seperti yang Anda lihat, situasi di jalur depan saat ini stabil," tambahnya.

Tentara Ukraina yang Terluka Kembali Berperang

Petugas medis Angkatan Darat Ukraina mengevakuasi seorang tentara yang terluka di jalan tidak jauh dari Soledar, wilayah Donetsk pada 14 Januari 2023, di tengah invasi Rusia ke Ukraina. (Anatolii Stepanov / AFP)

Komentar Vladimir Putin menyusul berita menyusutnya jumlah pasukan Ukraina karena kerugian yang besar.

Serangan balasan Ukraina telah berhasil merebut sejumlah kecil wilayah, yang memakan banyak korban jiwa.

Beberapa tentara yang terlalu cacat karena cedera untuk berperang di garis depan, kini melanjutkan pertempuran dengan bekerja di kantor perekrutan.