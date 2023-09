Kim Jong Un Resmikan Kapal Selam Nuklir, Senjata Baru Milik Korea Utara

STR/KCNA VIA KNS/AFP

Gambar ini diambil pada tanggal 6 September 2023 dan dirilis oleh Kantor Berita Pusat Korea (KCNA) resmi Korea Utara pada tanggal 8 September menunjukkan pemimpin Korea Utara Kim Jong Un (kedua dari kiri) menghadiri upacara peresmian kapal selam baru No. 841, yang diberi nama Pahlawan Kim Kun Ok, di lokasi yang dirahasiakan di Korea Utara. Korea Utara pada tanggal 8 September mengumumkan bahwa mereka telah membangun "kapal selam serangan nuklir taktis" sebagai bagian dari upayanya untuk memperkuat kekuatan angkatan lautnya, kantor berita negara KCNA melaporkan. Pemimpin Korea Utara, Kim Jong Un, telah meresmikan kapal selam baru milik Korea Utara. Kapal tersebut diklaim dapat membawa senjata nuklir. STR/KCNA VIA KNS/AFP