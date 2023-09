Daftar Lengkap Bantuan Senjata dan Amunisi Amerika Serikat ke Ukraina Buat Lawan Rusia

Daftar Lengkap Bantuan Senjata dan Amunisi AS ke Ukraina Buat Lawan Rusia



TRIBUNNEWS.COM - Meski keteteran, ketahanan militer Ukraina menghadapi Rusia bisa dibilang mengejutkan.

Padahal, Ukraina terhitung baru me-rebuild kekuatan militernya pada 2014 ketika Rusia mulai mengontrol Krimea dan mengirim pasukan serta senjata ke Donbas setelah revolusi Maidan.

Kekuatan militer Ukraina itu tidak terlepas dari hasil dukungan dari Amerika Serikat dan sekutunya di Eropa.

Sejak Februari 2022, AS telah memberikan lebih dari 43,8 miliar dolar AS bantuan keamanan ke Ukraina – 21,9 miliar dolar AS sejak Presiden Joe Biden menjabat.

Bantuan militer itu termasuk sekitar 80.000 peluru artileri dan sejumlah sistem artileri canggih HIMARS yang dianggap berhasil memukul mundur Rusia. pasukan di timur negara itu.

Pada awal September, pemerintahan Biden mengumumkan paket bantuan senilai $600 juta yang mencakup lebih banyak amunisi HIMARS dan, untuk pertama kalinya, peluru tank yang mengandung uranium (Depleted uranium, amunisi berlapis logam dari cangkang uranium yang tidak lagi aktif).

Menurut lembar fakta yang dikeluarkan oleh Departemen Luar Negeri, AS pada awal Desember telah menyediakan sistem senjata dan amunisi berikut kepada Ukraina: