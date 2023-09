UNESCO Tetapkan Kota Kuno Jericho Palestina sebagai Situs Warisan Dunia

HAZEM BADER / AFP

Gambar yang diambil pada 17 September 2023 ini menunjukkan pemandangan udara dari situs prasejarah Tell al-Sultan, dekat kota Jericho Palestina di Tepi Barat yang diduduki yang ditambahkan ke Daftar Warisan Dunia UNESCO pada hari yang sama. Tell al-Sultan, yang mendahului piramida Mesir, adalah sebuah tell atau gundukan berbentuk oval yang terletak di Lembah Yordan yang berisi simpanan aktivitas manusia prasejarah. Keputusan UNESCO, yang diposting oleh organisasi tersebut di X, sebelumnya Twitter, diambil pada pertemuan komite warisan dunia ke-45 yang diadakan di Riyadh.