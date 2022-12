Jaga Imunitas Anak saat Covid Kembali Meningkat dan Penuhi Kebutuhannya!

TRIBUNNEWS.COM - Bunda, apakah yakin nutrisi anak sudah terpenuhi dengan baik? Pasalnya, jika nutrisi terpenuhi dengan baik, daya tahan tubuh anak juga akan lebih kuat dan terjaga dari paparan penyakit, terutama di musim pancaroba seperti saat ini.

Terlebih, kasus Covid-19 kembali meningkat di Indonesia. Sejak tanggal 27 November 2022 lalu, kasus Covid-19 naik lebih dari 4 ribu kasus setiap harinya, dengan total kasus mencapai 6 juta lebih. Di samping itu, penyakit infeksi saluran pernapasan juga sedang menyerang karena cuaca ekstrem yang tak menentu, terutama influenza.

Eits, tapi Bunda tidak perlu panik membaca kabar ini! Bunda hanya perlu fokus menjaga dan membantu meningkatkan daya tahan tubuh anak dari paparan virus dan penyakit lainnya.

Agar tidak mudah sakit, berikut lima tips yang bisa Bunda terapkan untuk menjaga dan membantu tingkatkan daya tahan tubuh anak

1) Imunisasi lengkap

Bunda jangan sampai melewatkan imunisasi ya! Lakukan sesuai jadwal yang sudah ditentukan oleh dokter. Imunisasi sejak bayi sangat penting untuk tumbuh kembang anak, agar terhindar dari infeksi penyakit yang parah di kemudian hari.

Jika Bunda khawatir karena kasus Covid-19 sedang meningkat dan tidak mau pergi ke rumah sakit, Bunda bisa konsultasi online lebih dulu di berbagai platform aplikasi kesehatan.

Disebut Kementerian Kesehatan, ada lima vaksinasi yang wajib diberikan untuk balita, yakni hepatitis B, Polio, campak, TBC, dan DPT-HB-HiB. Bunda juga bisa memberikan vaksinasi influenza bila perlu.

2) Istirahat yang cukup

Melansir MayoClinic, kurang tidur akan menghambat produksi sitokinin atau protein yang berfungsi melawan peradangan dan infeksi. Maka itu, jika anak Bunda kurang tidur, maka daya tahan tubuhnya lebih lemah dan rentan terpapar virus penyakit.

Adapun durasi tidur terbaik untuk anak-anak antara lain; bayi 0-1 tahun butuh waktu tidur 14-15 jam, batita 1-3 tahun perlu waktu tidur 12-14 jam, usia 4-6 tahun harus memiliki waktu tidur 11-13 jam, sementara usia sekolah yakni 7-12 tahun waktu tidur ideal adalah 10-11 jam.

3) Kurangi bepergian dan perhatikan lingkungan sekitar

Untuk menghindari anak dari paparan virus, bakteri, atau radikal bebas yang bisa bikin sakit, Bunda tak perlu sering mengajaknya bepergian ke luar rumah. Sebab bepergian ke luar rumah akan meningkatkan risiko ia terpapar virus dan bakteri dari orang lain atau benda di sekitar.

Jika terpaksa harus keluar rumah, Bunda bisa memastikan ia menerapkan protokol kesehatan, seperti menggunakan masker.

Selain itu, hindari anak kita dari paparan asap rokok di lingkungan sekitarnya. Mengutip Parents, asap rokok mengandung lebih dari 7.000 bahan kimia berbahaya, yang di antaranya dapat mengiritasi atau membunuh sel-sel dalam tubuh anak.

Tentu saja kondisi ini akan membuat pertumbuhan sel-sel dalam tubuh anak jadi terhambat dan mempengaruhi daya tahan tubuhnya kelak. Jadi hindari anak kita dari orang-orang yang merokok ya Bunda!

4) Perhatikan asupan gizi anak dengan gizi seimbang

Memberikan makanan dengan kandungan gizi seimbang menjadi salah satu cara meningkatkan daya tahan tubuh anak. Bunda perlu mengurangi makanan yang sudah diproses, makanan cepat saji serta makanan yang mengandung banyak gula, garam atau minyak.

Pemilihan makanan yang tepat akan membantu anak kita mendapatkan kebutuhan vitamin dan mineral, seperti vitamin A, C, dan E, serta zinc. Kombinasi ini akan sangat membantu menjaga kesehatan dan daya tahan tubuh anak.

Melansir Klikdokter, berbagai makanan alami yang dapat meningkatkan daya tahan tubuh adalah tomat, wortel, ubi merah, brokoli, dan bayam.

Untuk penuhi kebutuhan makronutrisinya, terutama protein, Bunda bisa memilih protein hewani seperti telur, dada ayam, dan ikan, atau protein nabati seperti biji-bijian dan kacang-kacangan.

5) Berikan susu anak dengan gizi lengkap

Selain makanan yang bergizi seimbang, susu anak memang kerap dijadikan sebagai pelengkap atau penyempurna nutrisi harian anak.

Tidak hanya mengandung karbohidrat, lemak hewani dan protein, susu juga mengandung nutrisi mikro seperti vitamin A, C, E, D, B6, B12, Folat dan Zinc, dan juga tinggi kalsium, yang sangat berguna untuk menjaga daya tahan tubuh anak.

