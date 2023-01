Post-Holiday Syndrome? Atasi dengan Konsumsi Vitamin D ini!

TRIBUNNEWS.COM - Setelah puas menikmati liburan Natal dan Tahun Baru, sudah saatnya kembali bekerja. Apalagi kerjaan di kantor sudah menumpuk! Sayangnya tidak mudah, lho, untuk mengembalikan semangat bekerja setelah libur panjang.

Kulitnya kembali beraktivitas setelah asyik liburan dikenal dengan istilah post-holiday syndrome atau post-holiday depression. Melansir KlikDokter, post-holiday syndrome bisa terjadi kepada siapa pun. Sindrom ini ditandai dengan munculnya perasaan malas, sedih, dan enggan beraktivitas seperti biasa.

Selain itu, gangguan ini menimbulkan kehilangan ketertarikan pada aktivitas tertentu, mudah lelah, sulit konsentrasi, dan sebagainya.

Tapi, tenang saja! Anda bisa mengatasi gangguan post-holiday syndrome dengan menerapkan pola hidup sehat. Salah satunya adalah dengan mengonsumsi vitamin D. Vitamin D memiliki beragam kebaikan yang bisa membuat tubuhmu kembali fit dan bergairah untuk kembali bekerja, lho!

Melansir Healthline, pakar kesehatan merekomendasikan asupan vitamin D sebanyak 400 IU per hari untuk anak-anak hingga 12 bulan, 600 IU per hari untuk usia 1-70 tahun, dan 800 IU per hari untuk usia 70 tahun ke atas.

Selain itu, melansir Angka Kecukupan Gizi (AKG) dari Kementerian Kesehatan RI, orang dewasa berusia 18 hingga 64 tahun membutuhkan 600 IU vitamin D setiap harinya.

Adapun untuk memenuhi angka tersebut, cara termudah adalah berjemur 20-30 menit setiap pagi di bawah paparan sinar matahari. Namun sayangnya, orang Indonesia jarang sekali terpapar sinar matahari apalagi jika Anda selalu bekerja di dalam ruangan.

Meskipun demikian, melansir National Health Service, Anda juga bisa mengonsumsi sumber vitamin D alami yang bisa didapatkan dari salmon, sarden, mackerel, daging merah, ati ayam, minyak hati ikan kod, hingga kuning telur.

Bukan hanya untuk post-holiday syndrome, ada juga manfaat lain vitamin D untuk aktivitas harian Anda. Berikut manfaatnya :

1) Mengendalikan mood

Sebelum kembali ngantor, biasakanlah mengonsumsi makanan tinggi vitamin D untuk mengendalikan kondisi perasaan atau mood agar stamina kerjamu on lagi.

Dengan kondisi mood yang lebih baik dan stabil, pekerjaan yang menumpuk bisa diselesaikan dengan lebih maksimal.

Melansir Klikdokter, dr. Muhammad Iqbal Ramadhan mengatakan vitamin D dapat membantu saraf untuk membawa pesan antara otak dan bagian tubuh lainnya dan meringankan depresi.

Penelitian yang dikutip Healthline juga pernah menunjukan kekurangan vitamin D erat hubungannya dengan tingginya risiko depresi. Pada pengamatan terhadap 7,534 partisipan, ditemukan bahwa mereka yang mengalami emosi negatif dan mengonsumsi suplemen vitamin D memperlihatkan perbaikan gejala depresi.

“Vitamin D, selain menguatkan komponen tulang, dia juga bisa meningkatkan sistem imunitas tubuh. Vitamin D juga bisa mencegah atau meringankan gejala depresi,” tutur dr. Iqbal.

2) Meningkatkan stamina

Mengutip Running Magazine, penelitian membuktikan bahwa tingkat vitamin D yang sehat pada tubuh sangat berkaitan dengan ketahanan performa dan kekuatan otot.

Selain itu, situs Health menyebutkan, vitamin D juga dapat meningkatkan penyerapan kalsium yang dapat mendukung pertumbuhan tulang, mencegah tulang rapuh, dan mencegah osteoporosis, sehingga membantumu tetap kuat untuk beraktivitas. Apalagi jika diimbangi dengan olahraga teratur.

Selain itu, studi bertajuk 25(OH) Vitamin D is Associated with Greater Muscle Strength in Healthy Men and Women yang dikutip National Library of Medicine menyimpulkan, responden yang memiliki kadar vitamin D cukup tinggi cenderung memiliki otot yang lebih kuat. Konsistensi paling nyata tampak pada kekuatan otot lengan.

3) Menjaga daya tahan tubuh

Melansir Klikdokter, vitamin D berperan penting dalam menjaga sistem kekebalan tubuh, yang juga dapat menghindarkan Anda dari berbagai penyakit.

Vitamin D meningkatkan kerja sel sistem kekebalan tubuh seperti makrofag, limfosit B dan T, neutrofil dan sel dendritik. Kehadiran vitamin D menstimulasi timbulnya aktivitas antimikroba terhadap bakteri, jamur dan virus.

Selain itu, vitamin D juga menekan proliferasi sel T yang dapat menurunkan risiko peradangan atau inflamasi.

Begitu besarnya manfaat vitamin D untuk kesehatan tubuhmu, terutama dalam menjaga daya tahan tubuh dan meningkatkan semangatmu kembali bekerja setelah liburan.

Sayangnya, pada musim hujan seperti saat ini, mendapatkan sinar matahari cukuplah sulit, di mana hujan kerap terjadi bahkan sejak pagi atau siang hari. Begitu pula dengan makanan mengandung vitamin D yang terkadang absen dari asupan harianmu, sehingga kamu belum memenuhi asupan vitamin D sesuai yang dianjurkan.

Kabar baiknya, selain dari sinar matahari dan makanan, kamu bisa mendapatkan vitamin dengan mudah lewat konsumsi vitamin D cair, yaitu dengan Hydro Coco VITA-D.

Hydro Coco VITA-D.

Hydro Coco VITA-D hadir sebagai minuman vitamin D3 pertama di Indonesia, dengan Vitamin D3 600 IU yang membantu memenuhi kebutuhan Vitamin D harian yang menggunakan air kelapa asli, sehingga dapat menjaga daya tahan tubuh. Zat gizi yang terkandung di dalamnya dapat diserap hingga 98 persen. Kandungan air kelapa asli Hydro Coco juga bermanfaat untuk kesehatan tubuh sebagai penetral racun dan rehidrasi tubuh.

Untuk mencukupi kebutuhan vitamin D harian, kamu bisa mengonsumsi hingga 2 pak Hydro Coco VITA-D atau lebih, dalam sehari.

Hydro Coco Vita D dapat dikonsumsi di mana pun & kapan pun karena packaging yang praktis, on the go, dengan rasa yang enak, dan segar. Selain itu, Hydro Coco Vita D dapat dikonsumsi setiap hari karena tidak menggunakan pengawet, pewarna, & pemanis buatan sehingga sangat aman untuk dikonsumsi oleh anak - anak, ibu hamil dan menyusui.

Agar siap kembali bekerja setelah liburan, yuk, lengkapi kebutuhan vitamin D harian kamu dengan rasa kelapa yang enak, natural, dan segar, yang tentunya praktis dan efektif dengan Hydro Coco VITA-D!

Penulis: Muh. Fitrah Habibullah | Editor: Bardjan