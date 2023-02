Fakta: Penyintas Covid-19 Berisiko Terkena Diabetes, Berikut 4 Tips Sehat Bagi Para Diabetesi

TRIBUNNEWS.COM - Memasuki tahun 2023, kasus Covid-19 cenderung mengalami penurunan kasus sejak pertama kali mewabah tiga tahun lalu. Kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) di seluruh wilayah Indonesia pun telah resmi dicabut. Meski begitu, Kementerian Kesehatan RI menganjurkan masyarakat agar tetap menjaga prokes.

Melansir Covid.go.id, lebih dari 6 juta orang Indonesia telah sembuh dari penyakit yang disebabkan oleh virus Corona tersebut.

Akan tetapi, para penyintas Covid-19 yang telah sembuh tak lepas dari ancaman masalah kesehatan, salah satunya risiko terkena diabetes.

Penelitian terbaru yang dilakukan VA Saint Louis Health Care System mengungkapkan para penyintas Covid-19 mengalami peningkatan risiko diabetes sebesar 40 persen dalam jangka waktu setahun setelah dinyatakan sembuh dari Covid-19. Diduga kuat, efek jangka panjang dari Covid-19 memicu penyintas lebih rentan terhadap penyakit diabetes.

Efek jangka panjang ini tentu menimbulkan kewaspadaan bagi para penyintas Covid-19, terlebih diabetes adalah salah satu dari tiga penyakit paling mematikan di Indonesia. Apalagi laporan International Diabetes Federation (IDF) mencatat bahwa terdapat 20 juta masyarakat Indonesia berusia 20 hingga 80 tahun mengalami diabetes.

Meskipun demikian, tidak perlu panik dan cemas. Ada beberapa langkah yang bisa dilakukan bagi para diabetesi. Simak penjelasannya di bawah ini.

1. Rutin berolahraga

Melansir Healthline, olahraga rutin dapat membantu tubuh menggunakan hormon insulin dengan lebih efektif, sehingga kadar gula dalam darah dapat lebih terkontrol. Alhasil, Anda dapat menurunkan risiko terkena diabetes.

Tak perlu berlebihan, olahraga ringan dan rutin minimal 30 menit sehari efektif mencegah diabetes. WHO menyarankan olahraga 150 menit per minggu atau 30 menit setiap harinya. Anda bisa mencoba olahraga dengan intensitas sedang, seperti jogging, bersepeda, renang, bahkan jalan cepat.

2. Pengelolaan kesehatan mental yang baik

Kondisi pandemi membuat banyak orang rentan stres. Bahkan, selama tahun pertama pandemi Covid-19 melanda, WHO mengungkapkan bahwa pandemi memicu kenaikan prevalensi kecemasan dan depresi secara global.

Kesehatan mental yang buruk, seperti stres dan depresi, membuat tubuh rentan terhadap penyakit, termasuk diabetes. Cara mengatasinya dapat dilakukan dengan pengelolaan stres yang baik.

3. Pola hidup sehat

Membiasakan pola hidup sehat mungkin terdengar sulit dilakukan. Nyatanya, kebiasaan ini bisa dimulai dari hal kecil. Saat pandemi sedang meningkat, Anda pasti melakukan beberapa pola hidup sehat untuk menjaga kesehatan, bukan?

Nah, caranya dapat dimulai dari mengurangi kebiasaan begadang atau tidur terlalu larut, berhenti merokok, hingga minum minuman beralkohol. Dengan menjauhi hal tersebut, tubuh Anda akan mengalami peningkatan daya tahan dan imunitas sehingga tak mudah terserang diabetes.

4. Konsumsi makanan yang bernutrisi seimbang & nutrisi khusus untuk diabetes

You are what you eat. Apa yang Anda konsumsi mencerminkan kondisi kesehatan tubuh Anda. Makanya, asupan makanan menjadi penting untuk diperhatikan dan tak boleh disepelekan.

Membiasakan makan makanan bernutrisi seimbang dapat dimulai dengan memperhatikan komponen makronutrisi seperti lemak dan protein dan mikronutrisi seperti vitamin dan mineral.

Selain itu, diabetesi direkomendasikan untuk konsumsi nutrisi yang tinggi serat karena bagus untuk mengontrol gula darah.

Yang tak kalah penting, khusus untuk mencegah diabetes, Anda bisa menghindari memakan menu yang mengandung gula berlebih. Konsumsi gula berlebih, baik dari makanan dan minuman, berisiko tinggi memicu diabetes.

Bagi diabetesi, Anda bisa konsumsi Diabetasol. Produk ini diformulasikan khusus dengan nutrisi seimbang dan rendah indeks glikemik khusus untuk pencegahan terhadap diabetes. Selain itu, Diabetasol efektif membantu mengontrol gula darah, menambah energi, dan memberikan rasa kenyang lebih lama.

Anda bisa mengonsumsi Susu Diabetasol 2x sehari dan 4 sendok takar per kali konsumsi agar gula darah terkontrol. Selain tinggi serat, Diabetasol Milk membantu diabetesi mengontrol gula darah dan memberikan rasa kenyang lebih lama.

Bagi Anda si penggemar minuman manis, Anda bisa mengganti gula dengan Diabetasol Sweetener. Produk gula tanpa kalori ini memiliki kandungan sukralosa dan pemanis alami yang aman. Anda bisa menambahkan Diabetasol pada teh atau kopi favorit Anda.

Tak hanya itu, Anda bisa menikmati Diabetasol Wafer rasa cokelat yang bebas dari gula pasir tambahan dan tinggi serat. Diabetasol Wafer cocok untuk dinikmati di saat senggang dan snacking time.

Nah, itulah tips yang bisa Anda lakukan untuk mencegah risiko terkena diabetes, baik bagi penyintas Covid-19 maupun yang belum pernah terserang Covid-19. Pastikan diri Anda sudah siap menjalani hidup sehat tanpa diabetes, ya!

Penulis: Muh. Fitrah Habibullah | Editor: Bardjan